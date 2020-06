A legbiztonságosabb helyek között van Magyarország

Magyarország világviszonylatban a 18., Európában az előkelő hatodik legbiztonságosabb országnak számít a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban – derült ki a Deep Knowledge Group nemzetközi agytröszt frissen közzétett elemzéséből.

A csoport kétszáz országot pontozott összetett szempontrendszer alapján, melyben különböző súlyozással értékelték például a karantén hatékonyságát, a kormány válságkezelését, a gazdaságvédelmi intézkedéseket, a kór terjedésének monitorozását, az egészségügyi rendszer felszereltségét, de még a demográfiai mutatókat és a krónikus betegségeket is figyelembe vették – számolt be a Magyar Nemzet.

A rangsorban Svájc 752 ponttal végzett az első, Németország 749 ponttal a második, Izrael 748 ponttal a harmadik helyen. Magyarország 656 pontot kapott, ezzel az „első szintű”, legbiztonságosabb országok közé kerültünk. Európában az említett két országon kívül csak Ausztria, Norvégia és Dánia előzte meg hazánkat. Különösen jó, sőt világviszonylatban is az egyik legjobb pontszámot kaptuk például a „vészhelyzeti készenlét” kategóriában, amely a társadalom rugalmasságát, a hadsereg hasonló tapasztalatait, a megfigyelési kapacitást és a korábbi nemzeti vészhelyzetek során begyűjtött tapasztalatokat értékelte.

Az adatokból kiderül, hogy az átlagpontok alapján világviszonylatban is Európa a legbiztonságosabb. Földrészünkön a legrosszabbul Észak-Macedónia szerepelt, de nem sokkal maradt el mögüle az Egyesült Királyság, valamint a különutas modellel próbálkozó Svédország sem.

Nagyobb kitekintésben: a skála másik végén Afrika áll, illetve a járvány új gócpontjának számító Dél-Amerika. A világ leginkább fertőzött országa, az Egyesült Államok is csak a „hármas szintű” országok közé fért be, az 58. helyen, egyébként egyetlen ponttal elmaradva Romániától. Érdekesség viszont, hogy a kór kiindulópontjának számító Kína ma már a hetedik legbiztonságosabb országnak számít a világon. Az olyan, jellemzően ázsiai országok, melyek védekezését a kezdetektől sikeresként értékelték – mint például Szingapúr, Japán, Dél-Korea –, ugyancsak az élmezőnyben végeztek, ami statisztikailag is alátámasztja eredményeiket.

A kutatócsoport egyébként egyszer már a járvány európai csúcspontján, áprilisban is készített hasonló, de akkor még nem ilyen kiterjedt, mindössze negyven országot vizsgáló analízist. Magyarország már azon a rangsoron is 14. volt világviszonylatban és a negyedik Európában.

Borítókép: Ápoló a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban 2020. április 23-án