1 millió 480 ezer adag oltóanyag érkezik Oroszországból és Kínából a következő tíz napban (videó)

Szijjártó Péter a WHO regionális igazgatójával tartott közös sajtótájékoztatót szerda reggel.

Ezt ne hagyja ki! A kínai mellett az orosz vakcinát is tiltotta volna a baloldal

Szijjártó Péter a tájékoztató elején megköszönte a WHO valamennyi dolgozójának a vírus elleni küzdelmet. Mint mondta, a járvány során folyamatos volt az egyeztetés a magyar kormány és a WHO között, rendszeresen konzultáltak a WHO főigazgatójával is. A magyar védekezési intézkedések meghozatalakor a WHO ajánlásai szerint jártunk el – jegyezte meg.

Kiemelte:

Magyarország az uniós ranglista élén jár az átoltottság tekintetében.

A sikeres oltási program kapcsán megköszönte a védekezésben résztvevő és a magyar egészségügyi dolgozók munkáját is, hozzátéve, hogy továbbra is biztosított a megfelelő mennyiségű oltóanyag.

Beszámolt arról, hogy következő tíz nap során

1 millió 480 ezer adag oltóanyag érkezik Oroszországból és Kínából.

Szombaton 600 ezer oltóanyag érkezik Kínából, ez a járvány kezdete óta Magyarországra érkezett eddigi legnagyobb egyszeri szállítási mennyiség – ismertette Szijjártó Péter.

A jövő hét elején Oroszországból megérkezik 280 ezer második komponens, amellyel biztosítható, hogy azok, akik eddig megkapták az első komponenst, megkaphassák a másodikat is.

A jövő hét második felében 400 ezer Sinopharm-vakcina érkezik Kínából, ezzel párhuzamosan Grúzia számára is elhozzuk azt a 100 ezer adag oltóanyagot, amit vásároltak, ezzel segítünk – mondta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy ebből is látszik, milyen előnyt jelent a saját légiszállítási kapacitás.

Szintén a jövő hét második felében érkezik 200 ezer Szputnyik első komponens – közölte a miniszter.

Hans Kluge, a WHO regionális igazgatója példa nélkülinek nevezte a magyar vakcinálási folyamatot, egyben gratulált a magyar helyzetkezeléshez.