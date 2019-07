A klímaváltozás miatt tüntető diákokat bírságoltak meg Németországban

Első ízben szabott ki bírságot egy német önkormányzat a klímaváltozás megfékezéséért tiltakozó diákokra iskolakerülés miatt, miután iskola helyett péntekenként tiltakoznak – közölte a Péntekenként a Jövőért (Fridays for Future) nevű szervezet csütörtökön.

Az ARD német közszolgálati csatorna beszámolója szerint Mannheim rendészeti hivatala 88,5 euró bírságot szabott ki hat diákra, mert májusban több órát is elmulasztottak a tüntetések miatt.

Az iskolakerülés Németországban szabálysértés, de eddig az önkormányzatok szemet hunytak a tiltakozó diákok kihágása fölött.

A Fridays for Future mannheimi csoportjának szóvivője felfoghatatlannak nevezte az önkormányzat eljárását, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a város bírságolással akarja ellehetetleníteni a legitim aktivizmust, és úgy tűnik, hogy a városvezetés nem értette meg, hogy a klímaváltozás egyre inkább létkérdéssé válik a fiatal nemzedékek számára. Az aktivisták egyúttal arra szólítottak fel mindenkit, aki hasonló bírságról kapott értesítést, hogy álljanak a nyilvánosság elé. A szervezet segítséget is ígér a büntetések kifizetéséhez.

Gökay Akbulut, a Baloldal helyi politikusa a sajtónak elmondta, hogy úgy tudja, hogy a Sophie Scholl Gimnáziumba járó diákok közül többen is kaptak büntetést, mert igazolatlanul voltak távol iskolaidőben.

„Azt talán nem tudjuk, hogy a világ mennyit ér, de az most kiderült, hogy mi az ára annak, ha valaki kiáll azért, hogy egy jobb világban élhessen: 88,5 euró, amit a karlsruhei kormánynál kell befizetni”

– bírálta a hatóságok lépését az ellenzéki politikus.

A Fridays for Future mozgalom tüntetései Németországban is nagy visszhangot kaptak, de a hesseni kultuszminiszter, a kereszténydemokrata Alexander Lorz legutóbb már arról beszélt, hogy a nyári szünet után elkezdik büntetni az iskolából péntekenként kimaradókat. Szerinte a tiltakozók azzal már elérték céljukat, hogy a klíma- és a környezetvédelem a politikai közbeszéd központi témájává vált, s így már nincs többé ok arra, hogy a diákok péntekenként ne az iskolában legyenek.

Most pénteken 26 német városban lesznek klímatüntetések. Berlinben délelőtt Greta Thunberg, a mozgalmat útjára indító svéd diáklány szólal fel.