4 millió 64 ezer a beoltott, 1593 az új fertőzött, elhunyt 101 beteg

Meghalt 101 többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1593 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap, kiemelve: eddig 4 064 204 embert oltottak be Magyarországon, közülük 2 016 350-en már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 782 892-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 27 802-re, a gyógyultaké 523 510-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 231 580. Kórházban 5031 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 587-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 28 989-en vannak, a mintavételek száma 5 415 983-ra nőtt.

Kiemelték, hogy miután a beoltottak száma átlépte a 4 milliót, szombaton életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. A kijárási tilalom kezdete éjfélre módosult, este 11 óráig lehetnek nyitva a boltok és a vendéglátóhelyek. A védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára szombattól megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a szabadidős létesítmények, az állatkertek, múzeumok, mozik, színházak, edzőtermek és sportesemények, és ezeket a helyeket rokon kíséretében kiskorúak is látogathatják.

Azt írták: a védettségi igazolványok postázása folyamatos, és azt már az első oltás után kiállítják. Ha bármilyen probléma merülne fel a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban, azt a magyarorszag.hu oldalon az ügyfélkapun keresztül vagy személyesen a kormányablakban lehet bejelenteni. Ha valaki a védettségi igazolvány kiállítása miatt szeretné ellenőrizni, hogy oltását a háziorvosa, illetve oltóorvosa rögzítette-e az eeszt.gov.hu honlapon keresztül egyszerűen megteheti.

„Minden Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen” – szögezték le. Az uniós beszerzésből öt gyártótól – Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac – 24 millió adag vakcina várható: ezekből eddig a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. Ezen felül Magyarország 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is vásárolt.

Kérik, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásra, mert a „járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat”. Az oltási rendben tizedik körben május közepén megkezdődik a 16-18 évesek oltása is és már őket is lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.

Az online időpontfoglalón jelenleg Sinopharm és AstraZeneca oltásokra tudnak foglalni a regisztráltak.

Arra kérik az oltandókat, hogy a csoportosulás és a tumultus elkerülése érdekében az előre egyeztetett időpontra pontosan érkezzenek az oltásra. Továbbá kérik, hogy ha tehetik, akkor nyomtassák ki, töltsék ki és vigyék magukkal az oltásra a hozzájáruló nyilatkozatot, mert ez jelentősen meggyorsítja az oltással járó adminisztrációt.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a brit vírusvariáns továbbra is terjed, ezért az általános óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is azt kérik, mindenki kerülje azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsa a szociális távolságot, gyakran és alaposan mosson kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát. Az otthonukban gyógyuló enyhe és középsúlyos tüneteket mutató koronavírusos betegek kezelésére felírható és ingyenesen kiváltható a favipiravir gyógyszer, amely megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását – tették hozzá.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (140 869) és Pest megyében (108 669) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (44 339), Győr-Moson-Sopron (43 032) és Hajdú-Bihar megye (41 505). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 241).

Az elhunytakkal kapcsolatos további információk ezen a linken érhetők el.

Borítókép: Bodor Zsuzsanna nővér beolt egy nőt a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina második adagjával a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház oltópontján Kaposváron 2021. május 1-jén