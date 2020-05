3678-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 idős, krónikus beteg

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3678-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős, krónikus beteg. Ezzel 476-ra emelkedett az elhunytak száma, 1587-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1615 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 44%-a , az elhunytak 61%-a, a gyógyultak 48%-a budapesti. Az aktív fertőzöttek harmada, 483 fő igényel kórházi kezelést, közülük 23-an vannak lélegeztetőgépen − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet – írják a honlapon.

Hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések léptek életbe, és a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. A kórházi ellátások is fokozatosan újraindulnak. Döntés született arról is, hogy az óvodák is fokozatosan nyitnak, az iskolákban pedig a tanév végéig marad a digitális munkarend.

Elhunytak

Sorszám Nem Kor Alapbetegségek 473 Férfi 74 cukorbetegség, combnyaktörés, demencia 472 Nő 84 emlőtumor, májáttét 471 Férfi 61 nyelőcső rák 470 Férfi 67 magas vérnyomás, veseelégtelenség, vastagbélrák májáttéttel 469 Férfi 61 cukorbetegség 468 Férfi 66 tüdőgyulladás, bakteriális enteritis, magas vérnyomás, cukorbetegség 467 Nő 66 petefészek daganat, mellhártyagyulladás, másodlagos mellhártyadaganat 466 Nő 70 veseelégtelenség, vesepótló kezelés, vérmérgezés 465 Nő 85 hasnyálmirigy-daganat, érelmeszesedés, vérszegénység 464 Nő 70 vészes soványság, kiszáradás, agyi vérellátási zavar 463 Férfi 88 magas vérnyomás, pitvarfibrilláció, stroke, mellüregi folyadék 462 Férfi 68 magas vérnyomás, köszvény, tüdő rosszindulatú daganata, multiplex májáttét 461 Nő 92 magas vérnyomás, végbélrák, pajzsmirigy alulműködés, iszkémiás szívbetegség 460 Férfi 68 érszűkület, demencia, szívelégtelenség, reflux, krónikus obstruktív tüdőbetegség, combnyaktörés 459 Férfi 79 Alzheimer-kór, magas vérnyomás 458 Férfi 78 magas vérnyomás, pitvarfibrilláció, cukorbetegség 457 Férfi 51 hasnyálmirigy daganat, korábban leukémia miatt csontvelő transzplantáció 456 Nő 82 veseelégtelenség, demencia 455 Nő 90 magas vérnyomás, krónikus veseelégtelenség, demencia 454 Nő 78 magas vérnyomás, pitvarfibrilláció, pajzsmirigy alulműködés 453 Férfi 67 krónikus vesebetegség, magas vérnyomás, 2-es típusú cukorbetegség 452 Nő 92 Iszkémiás szívbetegség, demencia, pajzsmirigy alulműködés 451 Nő 81 magas vérnyomás 450 Nő 78 daganatos megbetegedés, cukorbetegség 449 Férfi 95 stroke, demencia 448 Férfi 81 általános érelmeszesedés, koszorúérelmeszesedés, krónikus szívelégtelenség 447 Férfi 93 magas vérnyomás, 2-es típusú cukorbetegség, urológiai műtét 446 Nő 78 vesegörcsök, cukorbetegség, magas vérnyomás, iszkémiás szívbetegség, bélgyulladás, szívizomgyulladás 445 Férfi 86 gyomorvérzés, anaemia, magas vérnyomás, cukorbetegség 444 Férfi 76 szívelégtelenség, többszöri szívinfarktus, COPD, Epilepszia, prosztata daganat 443 Nő 88 magas vérnyomás, agyér megbetegedés, demencia 442 Nő 77 magas vérnyomás, cukorbetegség, agyalapi artériás vérzés 441 Nő 61 krónikus veseelégtelenség, epilepszia, dementia, agyérszűkület 440 Nő 88 demencia, cukorbetegség, tüdőgyulladás, krónikus veseelégtelenség 439 Férfi 60 tüdőgyulladás, pitvari fibrilláció 438 Nő 73 magas vérnyomás, stroke, cukorbetegség 437 Férfi 86 magas vérnyomás, cukorbetegség, krónikus veseelégtelenség, iszkémiás szívbetegség 436 Férfi 77 magas vérnyomás, agyi vérellátási probléma, krónikus veseelégtelenség, mélyvénás trombózis 435 Férfi 58 fekélyes vastagbélgyulladás, sok szervi elégtelenség 434 Férfi 65 magas vérnyomás, érszűkület, üszkösödés 433 Nő 81 demencia, poszttraumás stressz 432 Férfi 89 demencia, Alzheimer-kór, iszkémiás szívbetegség, pitvarfibrilláció, stroke, érelmeszesedés 431 Férfi 81 idiopathiás tüdőfibrózis, vesebetegség, magas vérnyomás 430 Férfi 95 tüdőtágulat, magas vérnyomás, krónikus arcüreggyulladás 429 Férfi 78 daganatos betegség, magas vérnyomás, krónikus hasnyálmirigy gyulladás, májzsugor 428 Nő 89 demencia, érelmeszesedés, szívbetegség 427 Nő 87 szívizomelégtelenség, érelmeszesedés, demencia 426 Férfi 78 magas vérnyomás 425 Nő 85 szívelégtelenség, tüdőgyulladás, csontritkulás, iszkémiás szívbetegség, demencia 424 Nő 67 demencia 423 Férfi 78 magas vérnyomás, cukorbetegség, csípőízületi betegség, szívelégtelenség, krónikus veseelégtelenség 422 Férfi 72 magas vérnyomás, cukorbetegség, szívritmuszavar, koszorúér-meszesedés, stroke utáni szindróma 421 Férfi 51 magas vérnyomás, cukorbetegség, pitvarfibrilláció, krónikus veseelégtelenség, májzsugorodás, szívelégtelenség 420 Nő 86 hólyagtumor, nyaki csigolya elváltozás, magas vérnyomás 419 Férfi 72 2-es típusú cukorbetegség, magas vérnyomás, agyi érbetegség, szívelégtelenség 418 Férfi 67 krónikus májbetegség, Parkinson kór 417 Nő 87 iszkémiás szívbetegség, magas vérnyomás, demencia 416 Férfi 66 Magas vérnyomás, általános érszűkület, hólyagtumor, agyi érbetegség, alkoholizmus 415 Férfi 67 magas vérnyomás, Parkinson-kór, szív- és érrendszeri betegség 414 Nő 77 magas vérnyomás, szívbetegség, szívritmuszavar 413 Férfi 70 vesetumor, magas vérnyomás, dializált beteg 412 Nő 70 daganatos betegség 411 Férfi 78 Alzheimer-kór 410 Nő 87 pajzsmirigy alulműködés, jobb szívfél-elégtelenség, pitvarfibrilláció 409 Férfi 76 magas vérnyomás, demencia, szívkoszorúér betegség 408 Nő 87 általános verőér elmeszesedés, pitvarfibrilláció, cukorbetegség, demencia 407 Nő 73 2-es típusú cukorbetegség, magas vérnyomás, szívritmuszavar 406 Nő 79 magas vérnyomás, Alzheimer-kór 405 Férfi 79 magas vérnyomás, cukorbetegség, szívbetegség, gyomorfekély, agyi vérkeringési zavar 404 Férfi 65 krónikus tüdőbetegség 403 Nő 78 gyomorfekély 402 Nő 78 combcsonttörés, felfekvés, pajzsmirigy-túlműködés, érelmeszesedés 401 Nő 47 mentális retardáció, epilepszia 400 Férfi 76 tüdőgyulladás, jobb szívfél-elégtelenség, prosztata tumor, köszvény, érelmeszesedés 399 Nő 76 magas vérnyomás, krónikus alkoholfüggőség, érelmeszesedés, szívbetegség, veseelégtelenség 398 Nő 86 magas vérnyomás, cukorbetegség, pacemaker beültetés, amputált combcsont 397 Nő 90 demencia, csípőtáji törés 396 Férfi 86 ízületi gyulladás, epekő, krónikus obstruktív tüdőbetegség, magas vérnyomás 395 Férfi 68 hörgő – tüdő rosszindulatú daganat 394 Nő 90 magas vérnyomás, Alzheimer-kór 393 Férfi 81 nincs adat 392 Férfi 71 szívelégtelenség, veseelégtelenség, cukorbetegség 391 Nő 89 magas vérnyomás, szívelégtelenség, pitvarfibrilláció 390 Nő 67 demencia, depresszió 389 Nő 85 asztma, szívelégtelenség, krónikus veseelégtelenség 388 Férfi 88 prosztatarák, szívbetegség 387 Nő 94 pangásos szívelégtelenség, magas vérnyomás, demencia 386 Nő 85 veseelégtelenség, medencetörés 385 Férfi 60 végbélrák 384 Nő 93 pangásos szívelégtelenség, pitvarfibrilláció 383 Férfi 77 kétoldali tüdőgyulladás, kétoldali mellkasi folyadékgyülem, heveny veseelégtelenség 382 Nő 90 magas vérnyomás, demencia, Alzheimer-kór, csípőizületi kopás 381 Nő 72 magas vérnyomás, szívizombetegség 380 Nő 84 érelmeszesedés, szívelégtelenség, iszkémiás szívbetegség. magas vérnyomás 379 Férfi 77 szívelégtelenség, magas vérnyomás 378 Férfi 78 stroke 377 Férfi 83 HIV-fertőzés, HCV- fertőzés, cukorbetegség, májzsugorodás 376 Nő 86 hasnyálmirigy daganat, májdaganat 375 Nő 77 szívelégtelenség 374 Nő 89 magas vérnyomás, demencia, pajzsmirigy-alulműködés 373 Férfi 58 magas vérnyomás, reflux, pikkelysömör, pajzsmirigy-alulműködés, szívbetegség, érelmeszesedés 372 Férfi 72 magas vérnyomás, pangásos szívelégtelenség, szívbetegség, szívritmuszavar 371 Nő 82 dementia, hallucinózis 370 Férfi 62 áttételes bőrdaganat 369 Nő 68 cukorbetegség, magas vérnyomás, veseelégtelenség 368 Férfi 82 tüdőgyulladás, prosztatarák, magas vérnyomás 367 Nő 84 érelmeszesedés, asztma, szívritmuszavar, agyi érelmeszesedés 366 Nő 94 érelmeszesedés, magas vérnyomás, iszkémiás szívbetegség, fekélyes vastagbélgyulladás, Alzheimer-kór 365 Nő 69 stroke 364 Férfi 80 iszkémiás szívbetegség, pitvarfibrilláció 363 Férfi 86 magas vérnyomás, cukorbetegség, agyi infarktus 362 Nő 93 magas vérnyomás, érelmeszesedés, demencia 361 Nő 86 magas vérnyomás, érelmeszesedés, demencia, felfekvés 360 Férfi 73 vérszegénység, pangásos szívelégtelenség, cukorbetegség 359 Nő 85 magas vérnyomás, pangásos szívelégtelenség, krónikus gyomorgyulladás, mélyvénás trombózis 358 Nő 72 magas vérnyomás, érelmeszesedés 357 Nő 74 Parkinson-kór 356 Nő 85 stroke 355 Férfi 80 magas vérnyomás, cukorbetegség 354 Nő 81 krónikus demencia 353 Nő 93 érelmeszesedés 352 Férfi 58 gyermekkori agyi bénulás 351 Férfi 85 magas vérnyomás, epeútdaganat 350 Nő 87 szívizom elégtelenség, krónikus veseelégtelenség, magas vérnyomás, Alzheimer-kór, dementia 349 Nő 95 veseelégtelenség, krónikus gyomorgyulladás, májbetegség, kóros soványság, vérszegénység 348 Férfi 72 nincs 347 Férfi 75 magas vérnyomás, cukorbetegség, magas koleszterin, szívbetegség 346 Férfi 64 magas vérnyomás, cukorbetegség, veseelégtelenség 345 Férfi 95 magas vérnyomás, cukorbetegség, veseelégtelenség 344 Nő 83 magas vérnyomás, szívbillentyű elégtelenség, szívritmuszavar, pajzsmirigybetegség 343 Nő 88 krónikus veseelégtelenség, pitvarfibrilláció 342 Férfi 65 magas vérnyomás, szívelégtelenség, pitvarfibrilláció 341 Férfi 84 magasvérnyomás, szívritmuszavar, szívelégtelenség 340 Férfi 72 krónikus obstruktív tüdőbetegség, tüdőgyulladás, krónikus veseelégtelenség, nikotinmérgezés, agyi érelmeszesedés, combnyaktörés 339 Férfi 71 magas vérnyomás, cukorbetegség, agyi érelmeszesedés, májzsugorodás 338 Nő 63 krónikus tüdőbetegség, rosszindulatú tüdődaganat 337 Férfi 78 szívbillentyű elégtelenség 336 Nő 78 Parkinson-kór, cukorbetegség, magas vérnyomás 335 Nő 67 COPD, tüdőrák 334 Férfi 79 magas vérnyomás, szívbetegség, veseelégtelenség 333 Nő 79 magas vérnyomás, cukorbetegség, érelmeszesedés 332 Férfi 69 autoimmun betegség, stroke 331 Nő 92 autoimmun betegség, átmeneti agyi keringészavar 330 Nő 82 érelmeszesedés, magas koleszterin, magas húgysavszint 329 Férfi 33 hasnyálmirigy- és májgyulladás 328 Nő 79 szívritmus zavar, demencia 327 Férfi 74 demencia, mélyvénás trombózis 326 Nő 88 iszkémiás szívbetegség, magas vérnyomás 325 Férfi 52 magas vérnyomás 324 Férfi 76 cukorbetegség, szívelégtelenség 326 Nő 88 iszkémiás szívbetegség, magas vérnyomás 325 Férfi 52 magas vérnyomás 324 Férfi 76 cukorbetegség, szívelégtelenség 323 Nő 68 érelmeszesedés, vastagbéldaganat, csontritkulás 322 Nő 79 magas vérnyomás, gyomortumor 321 Férfi 77 nyaki verőér szűkület, prosztatadaganat, stroke 320 Férfi 74 magas vérnyomás, érszűkület 319 Nő 54 májzsugor, vérszegénység 318 Férfi 92 érelmeszesedés 317 Férfi 79 magas vérnyomás, cukorbetegség, mélyvénás trombózis, vastagbéldaganat 316 Nő 78 májzsugor, krónikus májgyulladás, magas vérnyomás 315 Férfi 69 magas vérnyomás 314 Nő 81 magas vérnyomás, porckorong-sorvadás, vízfejűség, agysorvadás, érelmeszesedés 313 Férfi 69 prosztatarák, többszörös csontáttét, hasi nyirokcsomó áttét, krónikus veseelégtelenség, demencia, combnyaktörés 312 Férfi 72 magas vérnyomás, 2-es típusú cukorbetegség, végbéldaganat csontáttéttel 311 Férfi 72 Alzheimer-kór, idült iszkémiás szívbetegség 310 Nő 86 magas vérnyomás, időskori demencia, pitvarfibrilláció, 2-es típusú cukorbetegség, idült iszkémiás szívbetegség 309 Nő 87 méhnyálkahártya rosszindulatú daganata, magas vérnyomás, pangásos szívelégtelenség 308 Férfi 76 agyi érelmeszesedés, magas vérnyomás betegség, 2-es típusú cukorbetegség, Parkinson-kór 307 Férfi 84 cukorbetegség, magas vérnyomás, szív és keringési betegség, demencia, veseelégtelenség, vérszegénység, érelmeszesedés, agyi leépülés 306 Nő 78 krónikus pajzsmirigygyulladás, érelmeszesedés 305 Nő 77 magas vérnyomás, cukorbetegség, szív és érrendszeri betegség 304 Férfi 79 iszkémiás szívbetegség, pitvarfibrilláció, krónikus pajzsmirigygyulladás 303 Férfi 90 demencia 302 Férfi 84 magas vérnyomás, demencia 301 Férfi 76 idült légzőszervi megbetegedés, magas vérnyomás, közepes fokú aorta szűkület 300 Férfi 64 végstádiumú veseelégtelenség 299 Nő 87 combnyaktörés, pitvarfibrilláció 298 Nő 80 cukorbetegség, magas vérnyomás, krónikus veseelégtelenség 297 Nő 44 magas vérnyomás, asztma, hepatitis C 296 Nő 78 általános érelmeszesedés, magas vérnyomás 295 Nő 84 általános érelmeszesedés, magas vérnyomás 294 Férfi 64 idült légzőszervi megbetegedés, gyomorfekély 293 Férfi 66 magas vérnyomás, krónikus veseelégtelenség, vérszegénység 292 Nő 76 2-es típusú cukorbetegség, magas vérnyomás 291 Nő 84 magas vérnyomás, demencia, sokidegbántalom 290 Férfi 56 extrém elhízás, magas vérnyomás, beszűkült vesefunkciók, jobbszívfél-elégtelenség 289 Férfi 74 magas vérnyomás, agyvérzés, alkoholizmus, pitvarfibrilláció 288 Nő 96 magas vérnyomás, idült hasnyálmirigy gyulladás, asztma, pitvarfibrilláció, gyomorfekély 287 Nő 94 krónikus veseelégtelenség, magas vérnyomás 286 Férfi 83 tüdőtágulás 285 Férfi 59 májelégtelenség, szívmegállás, cukorbetegség, magas vérnyomás 284 Férfi 76 mellkasi gennygyülem 283 Nő 63 krónikus veseelégtelenség, szívelégtelenség 282 Nő 83 leukémia, általános érelmeszesedés, magas vérnyomás 281 Férfi 87 gyomorhiány, agyi infarktus, cukorbetegség, demencia, magas vérnyomás, ISZB 280 Férfi 79 krónikus obstruktív tüdőbetegség, Parkinson-kór, stroke 279 Nő 86 keringési elégtelenség, pangásos szívelégtelenség 278 Férfi 86 magas vérnyomás, érelmeszesedés, agylágyulás, tüdőgyulladás 277 Férfi 66 daganatos megbetegedés 273 Nő 81 magas vérnyomás, krónikus obstruktív tüdőbetegség, pitvarfibrilláció, reflux 272 Férfi 82 vérszegénység 271 Nő 37 extrém elhízás 270 Férfi 87 magas vérnyomás, hólyagtumor, szívizomelhalás 269 Nő 86 szívbetegség, autoimmun betegség, kettes típusú cukorbetegség, pszichiátriai kezelés 268 Férfi 58 iszkémiás szívbetegség, szívelégtelenség, krónikus veseelégtelenség 267 Nő 76 iszkémiás szívbetegség, pitvarfibrilláció 266 Férfi 84 magas vérnyomás 265 Nő 85 magas vérnyomás, pajzsmirigy betegség, iszkémiás szívbetegség, reflux 264 Férfi 85 cukorbetegség, szívizombántalom 263 Férfi 71 tüdőrák, cukorbetegség, veseelégtelenség 262 Nő 79 magas vérnyomás, szívbetegség 261 Férfi 71 magas vérnyomás, ízületi gyulladás, pajzsmirigy alulműködés 260 Nő 83 szenilitás, érelmeszesedés 259 Férfi 80 magas vérnyomás, demencia, szívkoszorúér betegség, autoimmun betegség 258 Nő 85 magas vérnyomás, leépülés, iszkémiás szívbetegség 257 Nő 91 szívkoszorúér betegség, pitvar fribrilláció 256 Férfi 41 súlyos bakteriális fertőzés, vérmérgezés, bélgyulladás 255 Férfi 86 magas vérnyomás, epilepszia, szívbetegség 254 Nő 91 méhnyakrák többszörös áttéttel 253 Férfi 80 koponyaűri vérzés 252 Férfi 81 heveny veseelégtelenség, szívbetegség, vérszegénység 251 Nő 91 magas vérnyomás, általános érelmeszesedés, szívelégtelenség 250 Nő 91 magas vérnyomás, általános érelmeszesedés, szívelégtelenség 249 Nő 76 emlőtumor, petefészek tumor, magas vérnyomás, cukorbetegség 248 Nő 74 tüdő tumor, pajzsmirigy-alulműködés, autoimmun betegség 247 Férfi 85 magas vérnyomás, érrendszeri megbetegedés 246 Nő 88 magas vérnyomás, demencia 245 Nő 91 magas vérnyomás, szívbetegség, szívaneurizma 244 Nő 95 magas vérnyomás, koleszterin, bőrdaganat 243 Férfi 61 májtályog 242 Férfi 86 magas vérnyomás, szívritmuszavar, béltumor, tüdőáttét 241 Férfi 60 veseelégtelenség, embólia, trombozis, vesegyulladás 240 Nő 89 szívbetegség, magas vérnyomás, cukorbetegség 239 Férfi 87 érelmeszesedés, csontritkulás, demencia, légzési és keringési elégtelenség 238 Férfi 76 prosztata daganat 237 Nő 88 heveny légzési elégtelenség 236 Nő 74 heveny légzési elégtelenség 235 Férfi 74 iszkémiás szívbetegség, cukorbetegség, veseelégtelenség 234 Férfi 93 vérmérgezés, cukorbetegség, magas vérnyomás, pacemaker, iszkémiás szívbetegség 233 Nő 69 magas vérnyomás, pangásos szívelégtelenség 232 Férfi 82 demencia, magas vérnyomás, pangásos szívelégtelenség, veseelégtelenség, hosszantartó alkoholizmus 231 Nő 82 magas vérnyomás, IBSZ, Alzheimer-kór, érelmeszesedés, porckorong elváltozás, iszkémiás szívbetegség 230 Nő 85 magas vérnyomás, rosszindulatú daganatok 229 Nő 86 stroke 228 Nő 77 keringési problémák 227 Nő 99 csontritkulás, demencia 226 Férfi 64 magas vérnyomás, idült májelégtelenség, pajzsmirigy alulműködés 225 Férfi 73 dementia, anémia 224 Férfi 87 magas vérnyomás, dilatativ cardiomyopathia, iszkémiás szívbetegség, pitvarfibrillatio 225 Férfi 73 dementia, anémia 224 Férfi 87 magas vérnyomás, dilatativ cardiomyopathia, iszkémiás szívbetegség, pitvarfibrillatio 223 Férfi 68 Hepato-splenomegalia (máj-lépbetegség), CLL, ascites, lympadenomegalia 222 Nő 86 vascularis dementia 221 Férfi 89 2-es típusú cukorbetegség, veseelégtelenség, koszorúér betegség 220 Nő 87 érelmeszesedés, magas vérnyomás 219 Férfi 68 magas vérnyomás, köszvény 218 Nő 96 magas vérnyomás 217 Nő 79 cukorbetegség, magas vérnyomás, hepatitis 216 Férfi 93 demencia, Anderson-Tawil szindróma 215 Nő 70 asztma, krónikus obstruktív tüdőbetegség 214 Nő 89 szívritmuszavar, szívizom elégtelenség, magas vérnyomás, cukorbetegség 213 Nő 73 krónikus obstruktív tüdőbetegség 212 Férfi 66 daganatos betegség, anyagcsere betegség 211 Nő 63 magas vérnyomás, krónikus veseelégtelenség, krónikus obstruktív tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás 210 Férfi 79 pitvarfibrilláció, szívelégtelenség 209 Férfi 81 magas vérnyomás, szívelégtelenség, demencia, Parkinson-kór, 208 Nő 60 az adat feltölés alatt 207 Nő 74 2-es típusú cukorbetegség, magas vérnyomás,reflux 206 Nő 87 érelmeszesedés, magas vérnyomás 205 Nő 66 stroke, epekő, magas vérnyomás,reflux, 204 Nő 83 idült nyirokkeringési zavar, magas vérnyomás 203 Nő 83 pitvarfibrilláció, cukorbetegség, magas vérnyomás, szívbetegség, demencia, epilepsia 202 Férfi 75 cukorbetegség 201 Nő 81 általános érelmeszesedés, magas vérnyomás, iremiás szívbetegség, veseelégtelenség, dementia 200 Nő 78 krónikus obstruktív tüdőbetegség, pitvari fibrilláció, pangásos szívelégtelenség, inzulinfüggő cukorbetegség, magas vérnyomás 199 Férfi 75 többszörös ideggyulladás, kitágult szívizomgyulladás, pitvarfribliláció, agyhártya daganat, többszörös érfalsérülés 198 Nő 84 HT – autoimmun betegség, rheumatoid arthritis, veseelégtelenség 197 Férfi 87 általános érelmeszesedés 196 Férfi 85 magas vérnyomás, cukorbeteg, agyi keringési zavar 195 Nő 81 asztma, stroke, magas vérnyomás, cukorbetegség 194 Nő 70 magas vérnyomás 193 Nő 94 magas vérnyomás, agyi keringési zavar 192 Férfi 71 cukorbetegség, daganat, szívelégtelenség 191 Nő 87 magas vérnyomás, demencia 190 Nő 92 magas vérnyomás, stroke 189 Nő 81 szívritmus zavar 188 Nő 77 magas vérnyomás, cukorbetegség, iszkémiás szívbetegség, pacemaker, pajzsmirigy-alulműködés 187 Nő 83 magas vérnyomás, cukorbetegség, daganatos megbetegedés 186 Férfi 65 cukorbetegség, autoimmun betegség, iszkémiás szívbetegség 185 Nő 72 magas vérnyomás, cukorbetegség, dagantos megbetegedés 184 Nő 88 magas vérnyomás, érszűkület, szívelégtelenség 183 Nő 72 magas vérnyomás, stroke 182 Férfi 73 alkoholizmus okozta depresszió, demencia, reziduális zavarok, epilepszia, tüdőtumor 181 Férfi 83 magas vérnyomás, pitvarfibrilláció, daganatos megbetegedés, krónikus veseelégtelenség 180 Férfi 77 cukorbetegség, elhízás, csontrendellenesség 179 Férfi 85 nem ismert 178 Nő 78 magas vérnyomás, Alzheimer-kór 177 Nő 87 pitvarfibrilláció, iszkémiás szívbetegség 176 Férfi 59 magas vérnyomás, pacemaker, cukorbetegség 174 Férfi 67 érelmeszesedés, cukorbetegség, szívizombetegség, amputált alsóvégtag 173 Férfi 65 magas vérnyomás, szívbetegség, szívelégtelenség 172 Nő 42 pneumonia hypostatica l.d. in obs., Urocystitis, Huntington kór 171 Férfi 82 magas vérnyomás, cukorbetegség 170 Nő 90 magas vérnyomás, szívelégtelenség, veseelégtelenség, anyagcsere rendellenesség, 169 Nő 78 krónikus obstruktív tüdőbetegség, magas vérnyomás, daganatos betegség 168 Nő 80 magas vérnyomás, általános érelmeszesedés 167 Nő 79 alapbetegség: érelmeszesédés, Motoneuron betegség Kísérõbetegség: ISZB, M. hypertonicus, Mitr. et ao. insuff. valv., Hyperthyreosis, Fibr. auric. St.p. cholecytectomiam 166 Férfi 90 szívbetegség, magas vérnyomás 165 Férfi 70 általános érelmeszesedés, idegrendszeri betegség 164 Férfi 82 magas vérnyomás, endokrin betegség, agyi érbetegség 163 Nő 88 magas vérnyomás, szív és agyi erek meszesedése 162 Nő 88 művese kezelés, magas vérnyomás, cukorbetegség, pacemaker 161 Nő 92 általános érelmeszesedés, daganatos betegség, magas vérnyomás 160 Nő 77 veseelégtelenség, tüdőembolia, tüdőgyulladás 159 Nő 76 magas vérnyomás, krónikus májbetegség, atrophia cer., LC cholecystect., cataracta műtét, portalis encephalopathia 158 Nő 94 magas vérnyomás, anyagcsere betegség, szív-és érrendszeri betegség 157 Férfi 81 magas vérnyomás, krónikus veseelégtelenség, csontvelői kóros vérképzés tünetegyüttes 156 Nő 94 magas vérnyomás, cukorbetegség, érszűkület, szívritmuszavar, pajzsmirigy elégtelenség 155 Férfi 84 magas vérnyomás, érszűkület 154 Férfi 76 magas vérnyomás, szívelégtelenség, verőérbetegség, végstádiumú vesebetegség, krónikus obstruktív tüdőbetegség 153 Férfi 91 magas vérnyomás, generalizált agyi, szív-és érrendszeri érelmeszesedés 152 Férfi 84 magas vérnyomás,vastagbélrák, krónikus veseelégtelenség 151 Férfi 78 magas vérnyomás 150 Férfi 71 Parkinsor-kór, agyérelmeszesedés 149 Nő 93 magas vérnyomás, koszorúér-betegség, agyérelmeszedés, hólyagtumor 148 Férfi 73 magas vérnyomás,idült szívizom elégtelenség,krónikus obstruktív tüdőbetegség, tüdőgyulladás, tüdőtágulat, stroke következményei, érszűkület 147 Nő 76 magas vérnyomás, májzsugor, májeredetű agyvelő bántalom, epeműtét utáni állapot 146 Nő 67 szövődményes diabetes mellitus (cukorbetegség), maior amputáció, agyi keringési zavar, magas vérnyomás,veseelégtelenség 145 Férfi 83 krónikus veseelégtelenség, magas vérnyomás, légzési elégtelenség, agyérelmeszesedés, encephalopathia (agykárosodás) 144 Nő 69 Parkinson-kór, PEG táplálás, cachexia, magasvérnyomás, érelmeszesedés 143 Férfi 81 Alzheimer-kór, organikus hangulatzavar, inkontinencia 142 Férfi 53 adat feltöltés alatt 141 Férfi 82 magas vérnyomás, stroke, dementia, pajzsmirigy túlműködés 140 Nő 65 magas vérnyomás,idült légzőszervi megbetegedés, tüdőgyulladás 139 Férfi 82 cukorbetegség, magas vérnyomás, érelmeszesedés, májelégtelenség, 138 Nő 78 idült obstruktív tüdőbetegség, bakteriális tüdőgyulladás, magas vérnyomás 137 Nő 90 szívelégtelenség, pitvarfibrilláció, leukaemia, veseelégtelenség, magas vérnyomás, pajzsmirigy alulműködés 136 Nő 80 térd arthrosis, kompressziós csigolyatörés 135 Férfi 81 magas vérnyomás, veseelégtelenség, vesetranszplantáció, myelodysplasia, pitvarfibrilláció, vérszegénység 134 Férfi 68 szív- és érrendszeri betegség, daganatos betegség 133 Nő 64 magas vérnyomás, krónikus veseelégtelenség 132 Férfi 67 stroke 131 Férfi 81 Insuff.circ. Hydrothorax l.u.St.p. AMI 130 Nő 86 krónikus veseelégtelenség, szívritmus zavar 129 Férfi 89 szív- és érrendszeri betegség 128 Férfi 65 cukorbetegség 127 Férfi 81 magas vérnyomás, érelmeszesedés 126 Nő 78 magas vérnyomás, szívbetegség, mélyvénás trombózis 125 Nő 81 veseelégtelenség, cukorbetegség, szívelégtelenség 123 Nő 88 magas vérnyomás, stroke 122 Nő 75 epilepszia, pszichiátriai kezelés, struma 121 Férfi 73 magas vérnyomás, cukorbetegség 120 Férfi 96 érszűkület, vese elégtelenség 119 Férfi 78 szívelégtelenség, tumor, érszűkület 118 Nő 88 szívizomelégtelenség, vese problémák 117 Nő 65 cukorbetegség 116 Nő 80 stroke, ISZB, COPD, rheumatoid arthritis, hepatitis B fertőzés 115 Nő 97 tartós légcsőkanül, magas vérnyomás, pitvarfibrilláció 114 Férfi 78 cukorbetegség, szívelégtelenség, magas vérnyomás, pacemaker, COPD 113 Férfi 89 magas vérnyomás, szívelégtelenség, krónikus veseelégtelenség 112 Férfi 89 magas vérnyomás, általános leépülés, érelmeszesedés 111 Férfi 63 veseelégtelenség 110 Nő 85 magas vérnyomás, anyagcsere betegség 109 Nő 75 adat feltöltés alatt 108 Nő 89 magas vérnyomás, pajzsmirigy túlműködés, hasnyálmirigy gyulladás, daganatos megbetegedés 107 Nő 66 magas vérnyomás, érelmeszesedés 106 Férfi 46 krónikus veseelégtelenség, szívelégtelenség, pitvarfibrilláció, pajzsmirigy betegség 105 Nő 75 cukorbetegség, magas vérnyomás, idült obstruktív tüdőbetegség 104 Nő 83 magas vérnyomás, szív-és érrendszeri betegség, dementia 103 Férfi 76 adat feltöltés alatt 102 Nő 92 magas vérnyomás, szívritmus zavar, érelmeszesedés, krónikus veseelégtelenség 101 Nő 80 tüdő fibrózis, vérszegénység, epekövesség 100 Férfi 66 krónikus veseelégtelenség, daganatos betegség 99 Férfi 92 krónikus obstuktív tüdőbetegség, magasvérnyomás, anyagcsere rendellenesség 98 Férfi 78 szívritmuszavar, magas vérnyomás, stroke 97 Férfi 86 daganatos betegség, szív- és érrendszeri betegség 96 Nő 90 magas vérnyomás, krónikus obstruktív tüdőbetegség, kiterjedt érbetegség 95 Nő 78 szívbetegség, magasvérnyomás, csont-izomrendszer és kötőszövet betegsége 94 Férfi 70 tüdőrák, szívritmus zavar, iszkémiás szívbetegség, krónikus obstruktív tüdőbetegség, magas vérnyomás 93 Nő 84 magas vérnyomás, anyagcsere betegség 92 Férfi 85 daganatos betegség miatt kialakult veseelégtelenség 91 Nő 78 magas vérnyomás, izületi gyulladás 90 Férfi 77 Crohn betegség 89 Férfi 89 szívritmuszavar, pajzsmirigy alulműködés, magas vérnyomás, krónikus obstruktív tüdőbetegség 88 Férfi 93 szívritmuszavar, pajzsmirigy alulműködés, magas vérnyomás, krónikus obstruktív tüdőbetegség 87 Nő 89 dementia, combnyaktörés utáni állapot 86 Férfi 77 magas vérnyomás, krónikus obstruktív tüdőbetegség, anyagcsere betegség 85 Férfi 59 adatok feltöltés alatt 84 Nő 90 légzési elégtelenség, tüdőgyulladás, verőér elmeszesedés 83 Nő 81 légzési elégtelenség, tüdőgyulladás, szív- és veseelégtelenség 82 Férfi 84 daganatos megbetegedés, szívelégtelenség 81 Férfi 62 HT, súlyos depresszió 80 Nő 91 magas vérnyomás, daganatos megbetegedés 79 Férfi 85 szívelégtelenség, beszűkült vesefunkció, daganatos megbetegedés 78 Férfi 60 krónikus veseelégtelenség, cukorbetegség, magas vérnyomás, szívizom elégtelenség, krónikus keringési elégtelenség 77 Nő 74 magas vérnyomás, szívbetegség, immun betegség 76 Férfi 85 magas vérnyomás, emésztőrendszeri betegség 75 Férfi 76 krónikus májbetegség, daganatos betegség, anyagcsere betegség 74 Nő 73 anyagcsere betegség, érrendszeri betegség 73 Férfi 58 magas vérnyomás, daganatos betegség 72 Nő 89 szívelégtelenség, krónikus veseelégtelenség 71 Férfi 65 magas vérnyomás, agyi érbetegség, anyagcsere rendellenesség, krónikus veseelégtelenség 70 Férfi 64 krónikus obstruktív tüdőbetegség, magas vérnyomás 69 Férfi 85 szív- és érrendszeri betegség, magas vérnyomás 68 Nő 66 szív és érrendszeri betegség 67 Férfi 78 krónikus obstruktív tüdőbetegség, szív- és érrendszeri betegség 66 Nő 71 krónikus vesebetegség 65 Férfi 89 daganatos betegség, magas vérnyomás, krónikus veseelégtelenség 64 Nő 86 magas vérnyomás, anyagcsere rendellenesség 63 Nő 93 szív és érrendszeri betegség 62 Nő 77 magas vérnyomás, krónikus veseelégtelenség, szív és érrendszeri betegség 61 Nő 48 krónikus veseelégtelenség, anyagcsere betegség, magas vérnyomás 60 Nő 76 adatok feltöltés alatt 59 Férfi 67 krónikus obstruktív tüdőbetegség 58 Nő 82 adatok feltöltés alatt 57 Férfi 89 magasvérnyomás, agyi érbetegség 56 Férfi 73 magasvérnyomás, anyagcsere betegség 55 Nő 67 magasvérnyomás, krónikus májbetegség, krónikus veseelégtelenség 54 Férfi 79 idült reumás szívbetegség 53 Férfi 49 magas vérnyomás, anyagcsere betegség 52 Férfi 71 krónikus veseelégtelenség, anyagcsere betegség, magasvérnyomás 51 Nő 78 szív és érrendszeri megbetegedés, krónikus veseelégtelenség 50 Férfi 67 anyagcsere betegség 49 Nő 79 magas vérnyomás, cukorbetegség 48 Férfi 74 magas vérnyomás betegség, szívbetegség 47 Férfi 92 anyagcsere betegség, krónikus veseelégtelenség, daganatos betegség, szív- és érrendszeri betegség 46 Férfi 84 magas vérnyomás, traumás fejsérülés 45 Férfi 82 magas vérnyomás, combnyaktörés 44 Nő 77 magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegség, nyirokrendszeri betegség, autoimmun betegség 43 Férfi 65 krónikus obstuktív tüdőbetegség 42 Férfi 72 krónikus obstruktív tüdőbetegség, érelmeszesedés 41 Férfi 84 magas vérnyomás, krónikus tüdőbetegség, krónikus veseelégtelenség 40 Nő 67 daganatos betegség, sclerosis multiplex, magas vérnyomás 39 Nő 61 krónikus veseelégtelenség, anyagcsere és daganatos betegség 38 Férfi 78 magas vérnyomás, krónikus légzőszervi betegség 37 Férfi 73 szív- és érrendszeri betegség 36 Nő 94 magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegség, krónikus veseelégtelenség 35 Férfi 61 daganatos betegség, veleszületett genetikai rendellenesség, idegrendszeri betegség 34 Férfi 86 csontrendszeri elváltozás 33 Férfi 80 daganatos betegség 32 Férfi 85 szív- és érrendszeri betegség 31 Férfi 78 magas vérnyomás, daganatos betegség, anyagcsere betegség 30 Nő 85 magas vérnyomás, anyagcsere betegség 29 Férfi 84 daganatos betegség, érrendszeri betegség 28 Nő 77 magasvérnyomás betegség, szív- és érrendszeri betegség, krónikus anyagcsere betegség 27 Nő 54 krónikus légzőszervi betegség, szív- és érrendszeri betegség 26 Férfi 80 magas vérnyomás, szívelégtelenség, cukorbetegség 25 Nő 86 veseelégtelenség, magas vérnyomás 24 Férfi 79 magas vérnyomás, COPD krónikus tüdőbetegség, érszűkület, veseelégtelenség, szív -és érrendszeri megbetegedés 23 Nő 81 magas vérnyomás, agyi infarktus 22 Férfi 89 post TBC, mellhártya összenövés, prosztata-betegség 21 Férfi 70 Ischaemiás szívbetegség ( koszorúér-betegség), anyagcsere-betegség 20 Férfi 91 szív- és érrendszeri megbetegedés, magas vérnyomás, idült reumás szívbetegség, agyi érbetegség 19 Férfi 66 szív- és érrendszeri megbetegedés, idült reumás szívbetegség, degenaratív („kopásos”) gerincbetegség 18 Nő 67 ISZB, magas vérnyomás 17 Nő 86 magas vérnyomás 16 Nő 59 Vesetranszplantált, cukorbeteg, COPD, ISZB, magas vérnyomás 15 Férfi 94 COPD 14 Férfi 92 Allergiás asthma, stroke, pacemaker 13 Nő 86 TBC,LC,PE,HT,DM,diab. polyneuropathia,MVT, 12 Férfi 73 ISZB, encephalopathia, hepatopathia, érszűkület, hypothyreosis 11 Férfi 80 nincs adat 10 Férfi 75 magas vérnyomás 9 Nő 90 aorta stenosis, ISzB, magas vérnyomás, pitvarfibrilláció 8 Férfi 53 szív és érrendszeri 7 Férfi 38 krónikus pancreatitis, alkoholos májkárosodás 6 Nő 41 magas vérnyomás 5 Férfi 68 szív és érrendszeri 4 Férfi 79 szív és érrendszeri 3 Férfi 74 szív és érrendszeri 2 Nő 65 rosszindulatú daganat 1 Nő 76 szív és érrendszeri

Borítókép: A kormany.hu által közzétett képen védőfelszerelést viselő orvos és ápoló ellát egy beteget a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított osztályon a fővárosi Szent László Kórházban