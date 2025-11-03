november 3., hétfő

Orbán Viktor: ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében élesen bírálta az Európai Unió Ukrajna finanszírozási terveit.

Orbán Viktor: ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!

Orbán Viktor szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő négy évben. „Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések. A cechet Európa nevére írnák. Más balek nem maradt, aki beszállna” – írta a kormányfő a Facebook oldalán.

Ezért idegesek annyira Brüsszelben. Ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, ezért akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét és ezért akarnak új hiteleket felvenni. Mi ezt elutasítjuk. Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát. Nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból

– írta, hangsúlyozta:

Európában nem vagyunk egyedül, de mi vagyunk a legnyíltabbak. Ezért támadnak folyamatosan Brüsszelből. Nekik egy jawohl-kormány kell, Európai Ügyészséggel, EU-konform gazdaságpolitikával, brüsszeli szakértőkkel, és egy fogott miniszterelnökkel.

Hozzátette: „Mi a következő négy évben a magyar családokat, a magyar vállalkozásokat és a magyar nyugdíjasokat akarjuk támogatni. Ezért indítjuk el a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, terjesztjük ki a 3 százalékos hitelt a vállalkozásokra, és ezért fogjuk tető alá hozni a 14. havi nyugdíjat is.”

Majd így zárta bejegyzését: 

Ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!

 

