Egyértelmű bizonyítékot talált az Ellenpont arra, hogy Magyar Péter egy olyan nyugdíjszakértőt vitt a Tisza Párthoz, aki hosszú évek óta meggyőződéssel hirdeti a nyugdíjcsökkentés szükségszerűségét.

Újabb felvétel bizonyítja, hogy a tiszás nyugdíjszakértő már tíz éve csökkenteni akarja a nyugdíjakat

Simonovits András nyugdíjszakértő

Forrás: videókép

A Magyar Nemzeti Bank 2016 augusztusában kiadott egy részletes tanulmányt, amely szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer legalább húsz évig fenntartható. A téma kapcsán az ATV Simonovits Andrást hívta be a stúdióba, akit a műsorvezető nyugdíjszakértőként mutatott be a nézőknek.

Simonovits rossz szemmel nézte az elemzést, és annak következtetéseit, így már a beszélgetés második percében bírálatokat fogalmazott meg. Azzal érvelt, hogy a rendszer hosszú távon fenntarthatatlan, ami leginkább arra vezethető vissza, hogy szerinte túl magasak a nyugdíjak. Így szerinte drasztikusan csökkenteni kellene az idősek járandóságát – írja cikkében az Ellenpont.

„Ha nem csökkennek a relatív (bérekhez viszonyított) nyugdíjak, nem csökkennek túlzottan, akkor húsz év után ez az egyenleg fel fog borulni”

– húzta alá Simonovits, aki egy nemzetközi példával igyekezett alátámasztani a nyugdíjak megvágásának szükségességét. Szemléltetésképpen Görögországot hozta fel, ahol a válságkezelés szerinte ideális módon „a nyugdíjak állandó lefaragásából állt”. 

A baloldali szakértő gondolatmenetét folytatva azt fejtegette, hogy Magyarországon „a nyugdíjrendszer látványos növekedése”, a reálnyugdíjak értekének 9-10 százalékos növekedése kedvezőtlen fejlemény, hiszen a kormány más területekről vonta el az idősek megsegítésére szolgáló forrásokat.

Majd talán az eddigeknél is erősebben fogalmazva, szó szerint azt javasolta megoldásként: 

bármelyik, a népéért felelős kormánynak újra kellene gombolnia a mellényt és a nyugdíjakat így vagy úgy, különösen a magas nyugdíjakat, csökkenteni kellene.

Megszorítások, juttatások megvonása

Azóta eltelt közel tíz év, és Simonovits ugyanúgy a megszorítások szükségességét hirdeti – csak ezúttal Magyar Péter tanácsadójaként. A „nyugdíjszakértő” tiszásnak vallja magát, és megszólalásaiban az ellenzéki párt sikerének szurkol.

Emlékezetes: Simonovits a 24.hu-nak adott augusztusi interjújában gyakorlatilag megismételte a kilenc évvel ezelőtti gondolatait.

A jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. Ezért tíz-húsz százalékos csökkentés, degresszió kellene

 – jelentette ki a baloldali szakértő, aki a napokban a Népszava Törésvonal című műsorában ennél is brutálisabb, 30-40 százalékos csökkentést követelt az induló nyugdíjak esetében

Ugyancsak Simonovits volt az, aki „elmebetegségnek” nevezte a Nők40 korkedvezményes nyugdíjazását, amit szerinte azonnal el kellene törölni.

A lap felhívta a figyelmet arra is, hogy nemcsak Simonovitsot zavarja a bőkezű nyugdíjrendszer: több, Tisza körüli tanácsadó is hasonló álláspontra helyezkedett. Surányi György például a 13. havi nyugdíj eltörléséről beszélt a Partizánban, azt állítva, hogy „semmilyen alapja nincs” a juttatásnak. Hasonlóan nyilatkozott Petschnig Mária Zita is, aki a Tisza programírójaként több ízben kritizálta a 13. havi nyugdíjat. Elmondta, hogy jelenlegi formájában nem ért egyet a kedvezménnyel.

Bár a párt vezetői egyre kevesebb sikerrel próbálják tagadni, a párt gazdasági holdudvarához tartozó szakértők fent idézett szavaiból kiderül: Magyar Péterék a választókat átverve a nyugdíjrendszer lefaragására és a kedvezmények eltörlésére készülnek a színfalak mögött. 

