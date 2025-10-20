október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
nyugdíjak

1 órája

Szörnyű helyzetbe hozná terveivel a nyugdíjasokat a Tisza Párt

Címkék#Tisza Párt#magyar Péter#Idősek Tanácsa

Egyre több információ derül ki arról, hogy milyen csapást jelentene Magyar Péter kormányzása a magyarok megélhetésére.

MW

Szinte már nem telik el egy nap anélkül, hogy kiderülne, a Tisza újabb fronton sarcolná meg a magyarokat, válogatás nélkül. Talán az egyik legelképesztőbb ötletük a nyugdíjak megadóztatása, valamint a Nők40 eltörlése. A témával kapcsolatban Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja a Magyar Nemzetnek elmondta: nagyon csúnya dolog, hogy mindig van egy párt, vagy vezető politikus, aki a nyugdíjas társadalmat célozza meg különböző felvetéseivel. Nemrég Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő, a nyugdíjak értékének csökkentése mellett érvelt, amivel egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt már nem csak adót vetne ki a nyugdíjakra, hanem csökkentenék azt – emlékeztetett. 

MAGYAR Péter
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Ezek a kijelentések kiverték a biztosítékot a nyugdíjas társadalomban, mindenki fel van háborodva, függetlenül attól, hogy magas vagy alacsony volt a nyugdíja

– jelentette ki az Idősek Tanácsának a tagja. Hozzátette, a Tisza Párt elnökéről már számtalanszor kiderült, hogy nem szereti az időseket. 

Elsőként Raskó György árulta el, hogy Magyar Péter nem szereti az időseket. Nem tudom megérteni ezeket a fiatal embereket, Magyar Pétert, régebben Jakab Pétert. Nincsenek nekik szüleik? Nincsenek nagyszülők, amiből le tudnák követni, hogy milyen is az idősek helyzete?

– mondta el Kusovszky Imréné. Kifejtette, a nyugdíjasok többségét a Tisza Párt tervei katasztrofális helyzetbe hoznák. 

Gondoljunk azokra, akiknek 100-120 ezer forintos nyugdíjuk van. Az sem azért van, mert ő nem dolgozott, hanem mert régen idénymunkások voltak, termelő szövetkezetben dolgoztak, vagy nem dolgoztak csak négy órában

– emelte ki az idősek Tanácsának tagja. Hozzátette, a Fidesz-kormányok törekvése ezzel szemben, hogy a nyugdíjak értékét megtartsa, és kiegészítő juttatással segítse a szépkorúak boldogulását.

Megkaptuk a 30 ezer forintos utalványt. Januárban jön az újabb nyugdíjemelés. Februárban megkapjuk a 13. havi nyugdíjat. A kormány erőn felül teljesíti a nyugdíjak felé vállalt kötelezettségét. Mindezt úgy, hogy háború van a szomszédban, nem megy a gazdaság, és mégis lehet a kormányra számítani

– tette hozzá Kusovszky Imréné.

 

A teljes interjút ide kattintva elolvashatják a Magyar Nemzeten.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu