Szijjártó: jó hír, hogy Tusk írja a hazai brüsszelita ellenzék győzelmi tervét

A közlemény szerint Szijjártó Péter ezzel arra reagált, hogy Donald Tusk pártja kongresszusán elmondott beszédében magyar vonatkozással is élt.

A lengyel miniszterelnök kitért az Orbán Viktor támogatói által épített politikai modellre, rámutatva, hogy ők inkább az Európai Unió, mint az Oroszország részéről érkező fenyegetésre fókuszálnak.

Az október 23-i magyar politikai beszédek összehasonlításán kívül felidézte egy Magyar Péterrel folytatott, győzelmi stratégiáról szóló beszélgetését is. Donald Tusk felelevenítette, hogy Magyar Péter több hónappal ezelőtt megkérdezte tőle, „hogyan távolítják el a hatalomból azokat a politikusokat, akik mentségeket keresnek az oroszoknak, hogy nem teljesen Oroszország a hibás, hogy nem teljesen Oroszország a felelős az orosz–ukrán konfliktusért”. A lengyel miniszterelnök elmondása szerint a következőt válaszolta: „Ha sikerül néhány százezer emberrel az utcán elhitetni, hogy nem tehetetlen, az azt jelenti, hogy nyertél.”