1 órája
Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai–orosz csúcstalálkozó megrendezésére
„Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai–orosz csúcstalálkozó megrendezésére, és meg is kezdték annak előkészületeit” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf–Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben, 2025. augusztus 15-én
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Szergej Bobilev
A tárcavezető arról számolt be, hogy Magyarország az ukrajnai háború kezdete óta következetesen kiáll a béke ügye mellett. „Világos, hogy ennek a háborúnak sincsen megoldása a csatatéren, a békét csak tárgyalásokkal lehet elérni. Ezért jó hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, és még jobb hír, hogy hamarosan újra személyesen találkoznak majd” – hangsúlyozta.
Magyarország – a béke szigeteként – készen áll a csúcstalálkozó megrendezésére, minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy az elnökök eredményes tárgyalást folytassanak egymással, s így a béke visszatérhessen Európába
– folytatta.
Tegnap késő este mind Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel, mind Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel beszéltem telefonon, s megkezdtük a csúcstalálkozó előkészületeit
– tette hozzá.