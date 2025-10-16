Találkozó 49 perce

Szijjártó: fantasztikus hír a tervezett budapesti amerikai-orosz csúcstalálkozó

Fantasztikus hír, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök újra beszéltek egymással, és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool Fotó: Gavriil Grigorov

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető friss bejegyzésében fantasztikusnak nevezte, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszéltek egymással, és még fantasztikusabbnak, hogy hamarosan személyesen is találkoznak. „A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út" - szögezte le. „A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren" - tette hozzá.

Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy Alaszka után a közeljövőben Budapesten találkozhat újra orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!