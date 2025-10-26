Szánthó Miklós: a Békemenet mint a trendforduló valósága

Öt pontban foglalta össze Szánthó Miklós a közösségi oldalán, miért is mutatja a hazai politikai trendek változását a Békemenet sikere - írta a Magyar Nemzet.

Nyár vége óta megváltozott a dinamika a magyar belpolitikában – állapította meg az Alapjogokért Központ főigazgatója az első pontban. „Az addig – valljuk be, erőteljes külső, brüsszeli, információs és médiabeli támogatással – növekvő Tisza megtorpant, a Fidesz átvette a kezdeményezést. Míg előbbinel kémbotrány, az ukrán szál felfeslése, újságírók bántalmazása és legfőképp az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervek kiszivárgása írta felül a robotikusan erősített trendi-fenszi-slimfites külcsínt, a jobboldal – főleg a digitális térbe berobbanó – kommunikációs mozgásokkal, valamint cselekvő tartalmakkal (családi adókedvezmény és az édesanyák szja-mentességének bővítése, Otthon start program, kkv-hitelezés stb.) vette át a kezdeményezést” – fogalmazott Szánthó Miklós.

A Magyar Péter lejtmenetbe kerülését detektáló balos nyilvánosság a Szőlő utcai álhírbotránnyal igyekezett (volna) megfordítani a trendet, de a bolseviki módszereket felvillantó koncepciós eljárás visszafele sült el, bizonyítva, hogy a magát »függetlenobjektívnek« hirdető médiagépezet a legalantasabb eszközöktől sem riad vissza, ha gyámolítottjáról van szó. Egyféleképp maguk árazták be előre, mire is lehet tőlük számítani a következőkben

– hívta fel a figyelmet a főigazgató.

A Tisza hazugságokra építő látszólagos előnye az volt, hogy igyekezett elhitetni magáról a választókkal: ők a változás, ha valakitől, csak tőlük lehet újat várni a »megmerevedett rendszerrel« szemben – írta a második pontban Szánthó Miklós. Rámutatott, az elmúlt hónapokban kiderült: a jobboldal valóban képes újat mutatni, új és jó lehetőségeket kínálni – melyek sikeres megvalósítására bizonyítékképp ott vannak az eddigi 15 év programjai, a rezsicsökkentéstől elkezdve a családpolitikán át a 13. havi nyugdíjig.

Magyar Péterékről viszont kiderült: ők, bár tényleg magukban hordozzák a változást, csak éppen annak a rossz verzióját, melyet minden magyar állampolgár a pénztárcáján érezne. A »mocskosfideszezés« katartikusnak hitt élményéből Tarr Zoltán (»nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk«) meg »szakértőik« nyilatkozatai sokakat gyorsan visszarántottak a rögvalóságba

– szögezte le Alapjogokért Központ főigazgatója.

