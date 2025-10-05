október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszprém

8 órája

Orbán Viktor: ki kell állnunk az egyházaink ellen agitáló félbolondok ellen (videó)

Címkék#Szent Mihály Főszékesegyház#Orbán Viktor#Veszprém

Újraszentelték vasárnap a megújult veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök.

MW
Orbán Viktor: ki kell állnunk az egyházaink ellen agitáló félbolondok ellen (videó)

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése alkalmából rendezett ünnepségen az Érseki Palota Dísztermében 2025. október 5-én

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fisher Zoltán

Történelmünk alapkövéhez térünk vissza, hiszen a Szent Mihály Székesegyház falaiban a mai napig is ott vannak Boldog Gizella alapította székesegyház építőkövei 

 – mondta Orbán Viktor a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése alkalmából mondott beszédében. 

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése alkalmából rendezett ünnepségen az Érseki Palota Dísztermében 2025. október 5-én 
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fisher Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök rámutatott: 

Magyarország története és a kereszténység fénysugara nem két külön szál, hanem egy azon szövet fonalai. Mint mondta, már kezdetben, mikor népünk sorsáról kellett meghozni a döntést a kereszténység felvételéről, az nem csak vallási döntés volt, hanem történeti és személyes döntés: a kereszténységgel felépíteni a magyar államot

írja tudósításában a Magyar Nemzet. 

Mint mondta, Magyarországon megerősítették azokat a közösségeket, amelyek értékrendje megőrizte a magyarságot, a keresztény magyar életet. Emlékeztetett:

az alaptörvény kimondja, hogy Magyarország keresztény kultúrájának védelme minden állami szerv kötelessége. 

Van még mit tenni a kormányfő szerint azért, hogy ez a felelősség testet öltsön.  Azt is mondta, ez a szolgálat helyezte a veszprémi székesegyházat a város közepére, és emelte a város fölé. Ez a magasság segíti felemelni a tekintetünket magasabb célokra helyezni.

Ugyan ki akarná, hogy az élete elsüllyedjen a mulandóság vízében?

– tette fel a kérdést. 

Mint mondta, ezek a falak látták a dicsőséget, és látták a pusztítást is. Látták, amikor a hit ereje éltette a magyarságot, és azt is, amikor feloldódott a hit üzenete.

Hozzátette: a nemzet elnyomása kéz a kézben járt az egyház nyomorgatásával, ezt soha nem szabad elfelejteni. Úgy vélekedett: 

a mai erőszakos Lenin-fiúk, a papokkal üvöltöző szabadcsapatok ismét megjelentek a magyar politikában. 

Nem adunk helyet nekik, helyette folytatjuk a templomépítő munkát. Erről az útról nem is fogunk letérni

– szögezte le. 

A miniszterelnök azt is mondta, hogy Nyugat-Európa mára a templomrombolók civilizációjává vált. Jelezte, Közép-Európában más szelek fújnak. Itt még tudják, ha elvész a kereszténység, oda a haza is. Van, amikkel nem lehet viccelődni, kockáztatni, kísérletezni. Ilyen kérdés a migráció is. Azt mondta, a csehek tegnap választottak, és úgy tűnik, a csehek észnél vannak.

Orbán Viktor felsorolta ezután a nagy cseh és magyar hősöket és rámutatott: Mohácsnál a csehek is részt vettek a törökök elleni végzetes küzdelemben.

Beszéde végén Orbán Viktor egész Magyarország nevében köszönetet mondott a veszprémieknek munkájukáért és felajánlotta a kormány szövetségét vállalkozásaikhoz.

A veszprémiek sikerével eddig Magyarország mindig jól járt, a jövőben is legyen így

– zárta beszédét a miniszterelnök.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu