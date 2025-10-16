Orbán Viktor: az Európai Unió úgy tekint magára, mintha háborúban állna (videó)

„A nemzetpolitikában egyetlen szót sem lehet a kockázat súlya nélkül kiejteni, a mai találkozón is igyekszem eszerint eljárni” – kezdte beszédét Orbán Viktor. A kormányfő elmondta, a mostani aktualitás abban a dilemmában foglalható össze, hogy háború vagy béke. Amikor háború van, akkor sok mindent nem lehet, ezért a Kárpát-medencében élő magyarok számára ez a legfontosabb kérdés. A miniszterelnök tájékoztatott: az európai vezetők úgy beszélnek az orosz–ukrán háborúról, mintha az a mi háborúnk lenne.

Ursula von der Leyennek azonban semmilyen felhatalmazása nincs uniós vezetőként erről beszélni, mert ez tagállami hatáskör. Közben egymásra licitálnak az európai vezetők ebben a retorikában

– emelte ki a kormányfő.

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Az unió ma nyíltan felvállalja, hogy az ukránok mögött áll

Orbán Viktor leszögezte: uniós államok katonái nem állomásoznak Ukrajnában, ha igen, akkor csak titokban és bizonyos feladatokra. Uniós országok polgárai fizikai értelemben tehát nem vívnak csatát, az unió mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna. Ez azt jelenti, hogy nem mi harcolunk, hanem valaki mást harcoltatunk. A proxyháborúnak régen az volt a lényege, hogy ne derüljön fény arra, hogy ki áll a harcoló fél mögött. Az unió ma azonban nyíltan felvállalja, hogy ő áll az ukránok mögött.

„Ha az európai vezetők nem hackelnék meg, hogy az amerikai elnök sikertelen legyen a béketárgyalásokkal, már létrejött volna az orosz–ukrán csomag”

– fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, a valóság az, hogy akik döntéshozói az EU-nak, háborús stratégiát folytatnak, az országok többsége pedig része ennek a stratégiának, és a gazdaságot át akarják állítani hadigazdasággá. „Ez nem tőlünk messze zajlik, hanem az európai politika napi valósága” – mondta a miniszterelnök.

Most a legnagyobb a veszély, hogy Európa belemenetel egy háborúba

Orbán Viktor rámutatott: az Európai Unió már 180 milliárd eurót költött el az ukrán háborúra, és miután kifogynak a készletekből, újabb 40 milliárd eurós csomaggal szeretné segíteni a háborút az unió.