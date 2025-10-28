Orbán Viktor: micsoda tragédia!

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán fejezte ki részvétét a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatainak családjai felé – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor részvétet nyilvánított

Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai mindenben segítik az érintett családokat

– írta a kormányfő.

Megírtuk, a tragédia kedden reggel történt Kenya partvidékén, Kwale megyében, amikor egy Cessna Caravan típusú kisrepülőgép – külföldi turistákkal a fedélzetén – lezuhant és kigyulladt. A gép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti park felé, ám a felszállás után nem sokkal, mintegy negyven kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen csapódott a földbe.

A helyi hatóságok megerősítették, hogy a szerencsétlenségnek magyar áldozatai is vannak.

A kormány minden segítséget megad a kenyai halálos áldozatok hozzátartozóinak

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy tragikus hírek érkeztek Kenyából egy repülőgép-szerencsétlenségről, amelynek során tizenketten meghaltak, köztük nyolc magyar állampolgár, két család tagjai és egy ismerősük.

Sajnos két kiskorú is van az áldozatok között. Az azonosítás folyamatban van, és amint megkapjuk a hivatalos információkat az áldozatok személyazonosságáról, természetesen a hozzátartozók értesítése megtörténik. Minden létező módon segíteni fogjuk az áldozatok hozzátartozóit

– tudatta a külgazdasági és külügyminiszter.

„Az imént beszéltem Musalia Mudavadi kollégámmal, Kenya külügyminiszterével. Egyrészt megköszöntem neki az eddigi intézkedéseket, másrészt pedig kértem a segítségét a további intézkedések gyorsasága és zökkenőmentessége tekintetében” – folytatta.

„A kenyai nagykövetségünk konzulja már úton van a helyszínre, így minden segítséget közvetlenül meg fogunk tudni majd adni a hozzátartozóknak” – tette hozzá Szijjártó Péter.

„Természetesen az őszinte részvétünket fejezzük ki az áldozatok családtagjainak és hozzátartozóinak, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ebben a nehéz helyzetben minden segítséget megadjunk a számunkra” – mondta a tárcavezető.