3 órája
Orbán Viktor: nem akarunk meghalni Ukrajnáért (videó)
Az EU-csúcsról és a családok támogatásáról is nyilatkozott a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Benko Vivien Cher
– Nem véleményvita van az Európai Unióban, hanem a cselekvésről gondolunk teljesen mást az Ukrajnában folyó háborúról – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A miniszterelnök részt vett Koppenhágában az uniós csúcson, ahol első alkalommal ismertették azokat a konkrét terveket, amelyek az unió háborús stratégiájáról szól.
A beszélgetést itt tudja megtekinteni:
– A vélemények tetteket és cselekvést takarnak. Amikor azt mondják a többiek, hogy Ukrajna a mi háborúnk, azt jelenti, hogy fegyvert, pénzt, talán később embert is kell küldeni. Ez nem egy véleményvita, itt az a kérdés, hogy mit csinálunk – foglalta össze a tanácskozás fő témáját Orbán Viktor. A kormányfő szerint az európai háborús stratégia, amit a koppenhágai uniós csúcson bemutattak, tévedésen alapul.
Emlékeztetett: minden nap meghal több ezer ember, elégetnek sok százmillió eurót és folyamatos a kockázata annak, hogy az európaiak is egyre mélyebben vonódnak be a háborúba. A végén pedig azok kerekednek felül, akik embert akarnak küldeni Ukrajnába. Elköltöttek eddig 170-180 milliárd eurót, miközben Európa komoly gazdasági bajban van. Ennek a stratégiának nincs racionális alapja, ez az egész egy délibáb – tette hozzá.
Orbán Viktor: fontos napokként jegyzik majd fel az európai történelemben ezeket a napokat (videó)Mindig beszéltünk háborúról meg békéről, de most először hallottam egy olyan stratégiai minőségű kifejtést, hogy akkor mik is Európa háborús céljai – fogalmazott Orbán Viktor.
A kormányfő szerint Magyarország ezzel a véleményével a színpadon egyedül áll, a szlovákok néha mellénk állnak, de a nem nyilvános megbeszélések alapján elárulta:
egyre több ország érzi úgy, hogy belesodródunk a háborúba.
A legtöbb európai országban ráadásul óriási a baj – tette hozzá. Nálunk bővülő gazdaságpolitika működik, de Nyugaton növekvő rezsi, gazdasági teljesítménycsökkenés van. Ezért is van egy olyan elképzelés, hogy vegyük el az orosz pénzt, és használjuk az oroszok ellen. A kormányfő a kétségbeesett európai ötletekből azt látja, hogy komoly bajban vagyunk.
Egyenként mindenkinek joga van ahhoz, hogy a saját népe eldöntse, mit akar. A magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal – szögezte le Orbán Viktor. Ő ezt megérti, mert osztoznánk egy nehéz helyzetben lévő ország sorsával. Szerinte segíteni kell őket, de nem szabad magunkra venni a ruhájukat. Magyarországot meg akarja kímélni tőle, hogy háborúba kerüljön az oroszokkal.
Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért
– hangsúlyozta a miniszterelnök. Azt javasolja, hogy kössünk az ukránokkal megállapodást, mint a britekkel és a törökökkel, de ne vegyük fel őket az EU-ba.
Felidézte, hogy a Tisza Párt szervezett egy pártszavazást, amelyen a híveik 58 százaléka támogatta Ukrajna uniós tagságát. Szerinte még ide kell számolni a DK-s szavazókat is.
Ha nemzeti kormány van, akkor nem megyünk háborúba és nem küldjük Ukrajnába a pénzünket. Ha a Tisza vagy a DK alakít kormányt, akkor háborúba megyünk és pénzt is küldünk oda
– mutatott rá a kormányfő.
Orbán Viktor: Brüsszelnek van egy háborús terve, és mi ezzel nem értünk egyet (videó)A magyar miniszterelnök az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója után nyilatkozott az újságíróknak.
Orbán Viktor kiemelte, hogy van egy háborús terv, ami arról szól, hogy a frontvonalon van megoldása a háborúnak. A magyar kormánynak viszont továbbra is az az álláspontja, hogy legyenek tárgyalások. Fontos, hogy a magyarok folyamatosan erősítsék meg a véleményüket, hogy nem akarnak európai uniós háborús stratégiát. Ilyen összefogás nélkül nagyon nehéz kívül tartani Magyarországot a háborúból – közölte a miniszterelnök. Az induló aláírásgyűjtési akciót azzal indokolta, hogy politikai megerősítésre van szükség, hogy világosan ki tudjon állni a kormány mindenkivel szemben, annak érdekében, hogy hazánk kimaradjon a háborúból.
A családoknak kell adni a pénzt, nem a multiknak
A háromgyermekes anyák adómentessége is szóba került. A kormányfő rámutatott: ha nem születik elég gyermek, akkor elfogyunk. Minden egyes nemzedék, amelyben kevesebb születik, mint ahányan meghalnak, életveszély. Egy zsugorodó ország nem lehet sikeres. Úgy véli, történelmi horizonton is létkérdés, hogy mennyien vagyunk. Nyugaton ezt a migrációval akarják megoldani, ám ő nem javasolja a magyaroknak, hogy erre az útra térjenek.
Orbán Viktor minden gazdasági eszközt a családok megsegítésére fordítana. Szerinte
amennyiben Magyarországnak pénze van, és lesz a jövőben, azt a családokra kell fordítani.
Úgy látja, a Tisza Pártot nem érdemes figyelembe venni, mert ők bejelentették, hogy nem mondják el, mire készülnek, mert akkor megbuknának. Őket így nem lehet komolyan venni. Brüsszel el akarja venni a pénzt a családoktól, és oda akarja adni Ukrajnának. A DK mindig Brüsszel-párti volt, a Tisza pedig egy brüsszeli politikai szándék, így ők ezt támogatni fogják – emlékeztetett.
Tájékoztatott: idén és jövőre is meglesz a fedezete annak a pénznek, amelyet családtámogatásra fordít a kormány.
A miniszterelnök a Tarr Zoltánról megjelent újabb, kórházak és iskolák tervezett bezárását kilátásba helyező videó kapcsán elmondta: megvannak azok a közgazdászok, akik mindig is azt képviselték, hogy olyan gazdaságra van szükség Magyarországon, amely a multiknak sok pénzt ad, a családok terhét pedig megnöveli. A baloldali tervek megakadályozása miatt is fontos a nemzeti konzultáció, amely alkalmas rá, hogy bizonyos kérdéseket megvitassanak. A Tisza nem akar beszélni erről, de a kormányfő szerint a közteherviselés a magyar jövő legfontosabb kérdése.
Mi azt mondjuk, hogy a pénzt, amit a magyar gazdaság megtermel, adjuk a családoknak
– összegezte a kormányzati szándékot.
Brüsszel összehozta Magyarországot és Szlovákiát
Orbán Viktor nemrég együtt ünnepelte a 130 éves Mária Valéria hidat Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A magyar kormányfő szerint Brüsszel kellett hozzá, hogy pozitív irányba változzon a két ország kapcsolata.
– Brüsszel jön befelé az életünkbe, és ez ellen minden nemzet tiltakozik. A régió országai mind küzdenek, hogy megvédjék a szuverenitásunkat. Ebben mi, szlovákok és magyarok egy csónakban evezünk – jegyezte meg. Hozzátette: sokat dolgoztak azon, hogy sokkal több legyen az egyetértés, mint a vita a két ország között.