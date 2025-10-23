2 órája
A miniszterelnök meghirdette a Béke napja kihívást
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent október 23-án. „A békéhez erő kell, és ezt az erőt ma meg is mutatjuk!” – írta Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
A Harcosok Klubjában közzétett üzenetében Orbán Viktor rámutatott: az elmúlt tizenöt évben a háború veszélye talán még sosem volt ekkora, ezért most meg kell mutassuk:
nem engedjük, hogy Magyarországot idegen érdekek veszélybe sodorják.
A béke hangját a Facebookon is fel kell erősítenünk, ehhez összehangoltan kell cselekednünk
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Hozzátette: a nap folyamán teendőkkel jelentkeznek.
„Ez a Béke napja kihívás”
– hívta fel a figyelmet a kormányfő.
Kezdésként zászlókat, táblákat elő! Készíts csapatfotót indulás előtt, és töltsd fel az üzenőfaladra! Fontos, hogy ma minden megosztott bejegyzésbe fogalmazd bele a »Békemenet« szót
– sorolta a teendőket a Harcosok Klubja tagjainak Orbán Viktor.
A miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-posztjában a háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.
Orbán Viktor: Legyen ma a béke hangja a legerősebb!A háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta a miniszterelnök.
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a sorsdöntő október 23-i Békemenet gyülekezője 9 órakor lesz a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.