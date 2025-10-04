9 órája
Orbán Viktor fix három százalékos hitelt jelentett be a vállalkozóknak is (videó)
A miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke bejelentést tett. Fix három százalékos kamatozású hitelhez juthatnak a vállalkozók várhatóan már a jövő héttől.
Beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara első termetesebb, látványosabb gyümölcse. Ha ezt végre tudjuk hajtani, akkor a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások jövedelmezősége is növekedni fog – mondta Orbán Viktor a szombati sajtótájékoztatón. Mint a kormányfő fogalmazott, az újságok gazdasági rovatánál Európa gazdaságáról nem lehet túl pozitív kontextusban olvasni. Az energiaárak az egekben vannak, és itt van az orosz-ukrán háború is, amelybe önti a pénzt az unió. – írja a Magyar Nemzet.
A kereskedelmi kamarával kötött megállapodás a fejlődésről szól a kormányfő tájékoztatása szerint.
A kormány első intézkedése, amelyhez nagy reményeket fűz, az a három százalékos otthonteremtési hitel. A második pillér a vállalkozásoknak nyújtandó hitel. A harmadik pont az a családokat érintő adócsökkentés.
Tájékoztatott: lesznek majd vállalkozókat érintő adócsökkentések is a jövőben, ez lesz a negyedik pont.
Most a második pontról fognak tájékoztatást adnak tájékoztatást: a vállalkozások számára is elérhetővé teszik a fix három százalékos kamatozású hitelt.
– Hogyan tudjuk a magyar vállalkozásokat könnyen igénybe vehető hitelekhez juttatni, szabad felhasználással, fix kamattal? Ezen szempontok mentén dolgoztuk ki az új hitelt, amely október 6-tól a magyar kis-és középvállalkozásoknak 150 milliós 3 százalékos fix kamatozású hitelt nyújt, amit a Széchenyi Kártyán keresztül juttatnak el a vállalkozásokhoz – jelentette be a miniszterelnök.
A magyar vállalkozó olyan, mint hajós a Dunán
Nagy Elek azt mondta, a magyar vállalkozó olyan, mint hajós a Dunán, mindig megtalálja a módját, hogy célba érjen, most pedig a hajósok egy erősebb hajót is kapnak az evezők mellé.
Mint fogalmazott, kamarai reneszánsz programot indítottak el egy éve, ez vállalkozásbarát környezetet és kiszámíthatóságot jelent. Idén májusban a kormánnyal újszerű megállapodást kötöttek, 5 nagy fejezetet előirányozva a vállalkozások versenyképességének elősegítése érdekében.
A kamara több mint egymillió vállalkozás tömörít, a vállalkozók véleménye fontos, az igényeket közvetíteni tudják. Ezeket egyeztetve születnek meg azok a javaslatok, melyek a magyar gazdaság érdekeit szolgálják.
A tudás alapú gazdaságban hisznek, ezt a tudás alapú kamara tudja segíteni
– hangsúlyozta. Jelezte, együttműködnek a nemzetgazdasági az igazságügyi, az energiaügyi, a kulturális és innovációs minisztériummal is. Dolgoznak a mesterséges intelligencia felhasználását célzó pénzügyi programokon is.
Közös siker
Nagy Elek azt gondolja, hogy a mai nap egy igazi közös siker, és ez a kormányzat és a kamara együttműködésének gyümölcse. Mint fogalmazott, a hitelek folyószámlahitelének egységesen fix 3 százalékos hitele nem kevés pénzt hagy a vállalkozók zsebében. Ezt a pénzt lehetőségük van beruházásokra, fejlesztésekre használni a vállalkozóknak, ez szerinte óriási eredmény. Az elmúlt évek viharai (covid, háború, infláció, energiaproblémák) próbára tették őket, és a hasonló kártyaprogram egy igazi mentőöv volt. Fontos, hogy a vállalkozások ne csak alkalmazkodni tudjanak a viharokhoz, hanem proaktívan tudják formálni a környezetüket.
Ha a gazda gazdag, az ország is gazdag
– zárta gondolatait Nagy Elek.
Orbán Viktor a Tisza-adóról
Arra, hogy a jelenlegi adórendszert miként befolyásolnák a Tisza adótervei, Orbán Viktor azt mondta,
boldog ember lennék, ha erre tudnék válaszolni.
– Egyelőre itt nagy a zavar, aminek az az oka, hogy összecsúszott a politika meg a szórakoztatóipar, és nehéz eldönteni, mit kell komolyan venni, és mit nem – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, egy olyan helyzetben, ahol nyilvánosan vállalt politikai stratégia része, hogy nem mondjuk meg, hogy mire készülünk a választás után, mert akkor elveszítenénk, nem lehet értelmesen beszélni ilyen politikai kérdésekről.
– Én arról tudok beszélni ,hogy mit akar Brüsszel, mert én azt látom, hogy a magyar ellenzék hosszú idő óta mindig azt akarja, amit Brüsszel. És nekünk nem kell kitalálnunk, hogy mit akarnak, mert Brüsszel ezt mindig leírja. Minden évben értékelik a magyar gazdaságot, és leírják, hogy az egykulcsos adót vezessük ki, hogy túl alacsony a vállalkozásokat terhelő adó, hogy a rezsicsökkentés nem jó, nem szeretik a 13. havi nyugdíjat. Minden évben kapok hol elegáns közgazdász nyelven, hogy kemény politikai szavakkal megfogalmazott elvárásokat Brüsszeltől. Hogy szerintük mit kéne csinálnunk a magyar gazdasággal, és a hazai ellenzék ugyanezt mondja. Nekem mindezért a gazdáikkal van vitám. Magyarországon ma Európa legjobban működő adórendszere létezik, munkát támogató adórendszerünk van, és minden adóelem össze van kötve a teljesítménnyel – mondta Orbán Viktor.
Hangsúlyozta, a magyar gazdasági rendszer mélyszerkezete egészen más, mint a Nyugat-európaié. A felszínen minden ugyanolyan, de a mélyszerkezetét tekintve- jövedelemadó, örökösödési rendszer, családtámogatás, – egészen más.
Nem szabad hozzányúlni az adórendszerhez, adót legfeljebb csökkenteni lehet, emelni nem, mert azzal mindenki rosszul jár
– emelte ki a kormányfő.
Aki Semjén Zsoltot megvádolta, az bűncselekményt követett el
Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta, azon mindig lehet gondolkodni, hogy csináljanak jobb törvényeket, mint amik vannak, de ezeket visszafelé nem lehet alkalmazni. Bizonyos magatartásnak vannak jogkövetkezményei, ezt a kormányfő nem nevezné megtorlásnak. A miniszterelnök azt mondta, nem álhíreket terjesztettek, hanem azt mondták, hogy van egy kormány, amely közfelelősséget visel.
A kormány tagjai közül pedig kettőt is megtámadtak, a mi keresztény civilizációnkban a lehető legsúlyosabb vérváddal.
Ha ez igaz lenne, a kormányt le kéne takarítani a felszínről. Egy ilyen vád ugyanis rendkívül súlyos. Ez a kormányfő tájékoztatása szerint bűncselekmény, ennek jogkövetkezményei vannak, és lesznek is.