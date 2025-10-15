október 15., szerda

Diplomácia

2 órája

Orbán Viktor fogadta José Manuel Barroso korábbi bizottsági elnököt

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán hivatalában fogadta José Manuel Durao Barrosót, az Európai Bizottság korábbi elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

José Manuel Durao Barrosót, az Európai Bizottság korábbi elnökét fogadta hivatalában Orbán Viktor miniszterelnök szerdán.  

A Bizottság korábbi elnöke a The Economist konferenciájára látogatott Magyarországra.

 

