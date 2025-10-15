Diplomácia
Orbán Viktor fogadta José Manuel Barroso korábbi bizottsági elnököt
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán hivatalában fogadta José Manuel Durao Barrosót, az Európai Bizottság korábbi elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja José Manuel Barrosót, az Európai Bizottság korábbi elnökét a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
José Manuel Durao Barrosót, az Európai Bizottság korábbi elnökét fogadta hivatalában Orbán Viktor miniszterelnök szerdán.
A Bizottság korábbi elnöke a The Economist konferenciájára látogatott Magyarországra.
