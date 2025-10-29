október 29., szerda

Orbán Viktor: a nyugdíjak reálértékét megőrizzük, megvédjük a rezsicsökkentést

Címkék#Tisza Párt#Orbán Viktor#béke#miniszterelnök#Harcosok Klubja

Kormányülés és a Tisza adó tervei a nyugdíjasokra nézve – erről írt a miniszterelnök a Harcosok Klubja csoportban. Orbán Viktor újra leszögezte, hogy a kormány 2010-ben szövetséget kötött az idősekkel és nem fogják hagyni, hogy a tiszások megsarcolják a nyugdíjasokat.

Orbán Viktor: a nyugdíjak reálértékét megőrizzük, megvédjük a rezsicsökkentést

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

– Szerda, kormányülés. Tájékoztatom a kormány tagjait a békemisszió újabb állomásáról. Mi továbbra is békét akarunk, és a magyar törekvések támogatását kértem XIV. Leó pápától. Már az elején elmondtuk, a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, ott csak halottak vannak. Tárgyalni kell, a fegyverek helyett a diplomáciának kell teret engedni – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja csoportban, számolt be róla a Magyar Nemzet. A miniszterelnök arról is szólt, hogy óriási a felháborodás, mert a Tisza Párt a jövedelmek után a nyugdíjakat is megadóztatná.

– Ráadásul brutális módon, 20 százalékkal. Degressziónak nevezik. Vigyék a degressziójukat oda, ahová gondolom, a nyugdíjasokat meg hagyják békén! Átlagnyugdíj esetén évente elvennének 600 ezer forintot – hangsúlyozta a kormányfő. Felidézte: a kormány 2010-ben szövetséget kötött az idősekkel.

– Szüleink és nagyszüleink generációja nehéz időkben, súlyos csapások között építette az országot, köszönetet és tiszteletet érdemelnek. Megállapodtunk, hogy a nyugdíjak reálértékét megőrizzük, megvédjük a rezsicsökkentést, és visszaadjuk a balliberális kormány által elvett 13. havi nyugdíjat. Nem fogjuk hagyni, hogy a tiszások megsarcolják a nyugdíjasokat – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

 

