A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt (élő)
A miniszterelnök Csányi Sándorral látogat Gödöllőre.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Facebook
Gödöllőre utazik reggel Orbán Viktor, ahol a miniszterelnök várhatóan 8 órakor tesz bejelentést Csányi Sándorral, az OTP vezérigazgatójával.
Az eseményre az építési és közlekedési miniszter is felhívta a figyelmet, Lázár János közösségi oldalán azt írta:
rendkívüli bejelentés várható a kormányfő részéről.
Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.
Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:
Magyarország kormánya és az OTP Bank közösen újjáépíti a gödöllői kastélyt – közölte Lázár János Gödöllőn, írja tudósításában a Magyar Nemzet. Az építési és közlekedési miniszter történelminek nevezte ezt a napot,
hiszen az OTP 20 milliárd forintot ajánl fel az épület megújuláshoz, ehhez a kormány ugyancsak 20 milliárd forinttal járul hozzá.
Csányi Sándor arról beszélt, megtiszteltetés számára a közös ünneplés. Mint mondta, szomorú volt, hogy a kastély egy része az enyészetté válik, ez egy 6000 négyzetméteres rész.
Így örömmel vettem, mikor Lázár János a kastély örökbefogadása kapcsán megkeresett, és megállapodtunk az együttműködésben
– mondta. Jelezte, jövőbe mutató módon újítják fel, önfenntartó lesz a kastély.