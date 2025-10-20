október 20., hétfő

Vendel névnap

Most kezdődik a tánc

3 órája

Orbán Viktor is leadta voksát az év magyar nótájára (videó)

Címkék#Dankó Rádió#magyarnóta#Most kezdődik a tánc#Orbán Viktor#voks

A miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg videót. Orbán Viktor csatlakozott a Dankó Rádió az év magyar nótája szavazásához.

MW
Orbán Viktor is leadta voksát az év magyar nótájára (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ahogyan én szeretek, az például jó. Az én apámnál nincs jobb a világon, az nagyon jó. Csitt, csak rózsám, az ugye közönségkedvenc. Most kezdődik a tánc, az klasszikus

sorolta Orbán Viktor néhány választható dal címét a közösségi oldalán megosztott videóban. 

Jó válogatás 

– jegyezte meg a kormányfő, akinek választása végül a

Most kezdődik a tánc

című nótára esett, amely akár szólhatott volna a második Harcosok Klubja-edzőtáborban is, ahol rengetegen gyűltek össze.

 

 

