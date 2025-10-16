4 órája
Orbán Viktor: gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon
Bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor felidézte, a kormány 15 éve kötött egy megállapodást a nyugdíjasokkal. „Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon” – írta a kormányfő.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés. A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.
A miniszterelnök kiemelte, a tiszások úgy látják, a magyar nyugdíjrendszer „túl nagylelkű”.
Meg aztán a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelni. A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban
– jegyezte meg.
Mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz
– húzta alá.
Orbán Viktor: a baloldal régi mániája, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni (videó)
„Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon. A tiszások pedig elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba”
– közölte Orbán Viktor.