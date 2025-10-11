Indul az aláírásgyűjtés Brüsszel „háborús tervei” ellen – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon bukkant fel Orbán Viktor.

A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon egy beszédet is mondott, és ott jelentette be,

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

„Helyzet van!” – jellemezte a hírt bejegyzésében Menczer Tamás, aki hangsúlyozta: Orbán Viktor akkor tudja igazán eredményesen védeni Magyarország békéjét és biztonságát Brüsszelben, ha látják, hogy a magyar emberek békét akarnak, és ott állnak mögötte. Leszögezte: a magyar emberek nem akarnak háborút, és nem akarják, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék.

„De a nyomás nő. Mindent bevetnek. Brüsszel és a magyarországi bábfigurák folyamatosan támadnak bennünket. Most minden békeszerető magyarra szükség van. Rád is! Védjük meg együtt Magyarország békéjét és biztonságát!” – zárta sorait az igazgató.