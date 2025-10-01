Menczer Tamás: EU–orosz csúcsra van szükség, mert Ukrajna ezt a háborút elveszítette (videó)

A Fidesz kommunikációs igazgatója volt a Harcosok órája vendége szerda reggel. Menczer Tamás elsőként az ukrán háborúról beszélt. Mint mondta, Európa Tanács-ülés lesz szerdán Dániában.

Von der Leyen esetében a háború az ő túlélését segíti, de nem igaz, hogy Európa háborúban áll. Ukrajna nem a mi háborúnkat vívja, nem mi vagyunk a védelmi vonal, és nem katonai, hanem diplomáciai segítség kell. EU–orosz csúcsra van szükség, mert Ukrajna ezt a háborút elveszítette, ezt ki kell mondani

– hangsúlyozta.

Mint mondta, sokak szerint az a jó fiú, aki Ukrajna mellett áll, de mi ezzel nem értünk egyet. A béke a magyar és egyébként az európai érdek is. És ha Ukrajna belép az unióba, a háborút is hozza magával.

Orbán Viktort kicselezni nem könnyű, amíg ő vezeti az országot, őt megkerülni nem lehet. Amíg a jelenlegi kormány van, Ukrajna kívül marad. Ha jönne a bábkormány, jönne Ukrajna is

– szögezte le, egyben jelezte, hogy jogilag sem lehetséges a csatlakozás.

A Tisza Párt tele van botrányokkal, sértettséggel

Menczer Tamás beszélt Magyar Péter új emberéről, programírójáról, Tanács Zoltánról is, aki azt mondta, szörnyű Magyarországon minden, de ha majd ők jönnek, biztonság lesz.

Annak a pártnak a képviselője mondta mindezt, amelynek az elnöke a saját feleségét, majd a barátnőjét is lehallgatta

– emlékeztetett, hozzátéve, olyan emberek vannak Magyar Péter körül, mint Ruszin-Szendi Romulusz, Tarr Zoltán, mind tele van botrányokkal, sértettséggel, kezdve a sort magával Magyar Péterrel.

Szóba került Forsthoffer Ágnes, a Tisza új alelnöke is, akinek fogalma sincs a párt jelöltjeiről, még azt sem tudja, ő maga indul-e. – Alelnökként nem tudni semmit több mint vicces, főleg, hogy utána Magyar Péter állította azt, a sajtó járatta le az alelnököt.

A jelöltek mellett önkéntesek sincsenek már a Tiszában, erről Magyar Péter beszélt egy országjáró fórumon, ahol szemrehányást tett a közönségnek, hogy nem dolgoznak jól és eleget.

Se pártszervezet, se jelölt, minek lenne önkéntes?

– fogalmazott Menczer, aki jelezte, Magyar Péter az életében nem csinált semmit önként, és most is csak magáért dolgozik meg Weberért – mondta.