Magyar Péter csak látszatdemokráciát kínál

Magyar György, a Civil Választási Bizottság vezetője a Tisza elnökének bejelentését lapunknak úgy értékelte, két elmélet képzelhető el okként. – Az első az, amit Magyar Péter is mondott, a karaktergyilkolástól való félelem. A pártelnök gondolhatja azt, hogy a már kiválasztott és bejelentett jelöltjei nincsenek biztonságban. Ezért nem teszik ki őket különböző támadásoknak, és rövidebb időt hagynak arra, hogy ezt a lejáratást végrehajtsák – fogalmazott az ügyvéd. A másik ok, ami Magyar György szerint okozhatja a kitolt jelöltállítást, az, hogy Magyar Péterék nincsenek készen. – Nincs meg a kellő számú jelölt, nem volt idő talán megszűrni őket, nincs aki megszűrje, esetleg a Tisza-szigetek között nincs meg a kellő egyetértés – sorolta, hozzátéve,

magyarázatként az egyes verzió nyilván jobban hangzik, mert így lehet felelősöket találni, és nem a belső problémákra hivatkozva halasztja a párt a jelöltállítást.

