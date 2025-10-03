3 órája
Kicsúsznak Magyar Péter lába alól a Tisza-szigetek
A Magyar Nemzet cikke szerint nő a feszültség a Tisza Párt és a Tisza-szigetek között.
Magyar Péter Szekszárdon
Forrás: Tolnai Népújság
Fotó: Makovics Kornél
„A Tisza-sziget koordinátorai a párt vezetésének nem mernek zúgolódni, ugyanis amint bármilyen kritikát megfogalmaznak, ellenséggé válnak Magyar Péter szemében, aki megfosztja őket a pozíciójuktól” – tudta meg egy a pártot ismerő informátorától a Magyar Nemzet. A lap azt is megtudta, a vezetés talán nem is érzékeli, hogy jó néhány sziget már kicsúszott a párt irányítása alól, és önállósította magát.
Feszültség van a párt és a szigetek között, ugyanis Magyar Péternek egy jó szava sincs azon emberekhez, akik folyamatosan a hátukat tartják neki. Ha viszont bármi probléma van, az rögtön az ő felelősségük
– emelte ki az informátor. Elárulta, korábban a koordinátorok abban reménykedtek, hogy a sikeres közösségszervezés eredményeként előkelő helyet fognak kapni a listán vagy az egyéni jelöltek kiválasztása során. Azonban mostanra kiderült, hogy ez koránt sincs így, kizárólag Magyar Péter dönt ez ügyben is.
A Tisza Párt Magyar Nemzet birtokába került belső nyilvántartásából az is kiderült:
lényegesen kevesebb Tisza-sziget van, mint amennyiről Magyar Péter beszél a nyilvánosság előtt, állításaival ellentétben mindössze 1570, amelyek tagsága összesen kevesebb mint 28 ezer fő.
Ráadásul a támogatók területi eloszlása sem kedvez Magyar Péternek. Budapestre koncentrálódnak a tiszások, a vidéki választókerületekben gyengék.
