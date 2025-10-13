A kötelező sorkatonaság ellen indított petíciót a Fidelitas

„A napokban Ruszin-Szendi Romulusz nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Több mint aggasztó ez a kijelentés, hiszen tudjuk, hogy a Tisza Párt egy Brüsszelből pénzelt, háborút támogató párt. Brüsszelben elkészült egy háborús terv, aminek a lényege, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen – idézte a Magyar Nemzet Mohácsy Istvánt, a Fidelitas elnökét, aki a budaörsi katonai temetőnél tartott sajtótájékoztatót.

Ha a Tisza kormányra kerülne, magyar fiatalokat is az ukrán frontra küldenék. Így a választás tétje nem más nekünk, magyar fiataloknak, mint az, hogy meg akarunk-e halni Zelenszkij Ukrajnájáért? Azért jöttünk el a budaörsi katonai temetőhöz, mert ez tökéletesen reprezentálja azt, amit mi nem akarunk. Nem akarjuk fiatal társainkat ilyen, vagy ezekhez hasonló katonai sírokban látni

– jelentette ki a politikus. Hozzátette, sajnálatos módon a magyarság történelmében rengeteg olyan példa fellelhető, ami a fiataloknak elrettentésként szolgál.

„Magyarországnak van egy profi hadserege, amit évek óta fejleszt a patrióta kormányzat, az országunk védelme érdekében. A sorkatonaság visszaállítása nem jelent megoldást az országunk védelmére, senkit nem szabad akarata ellenére arra kényszeríteni”

– tette hozzá Mohácsy István.