Kocsis Máté válaszolt Alföldi Róbertnek: A politika is művészet, de más a tét, mint a színpadon

Olvasom Alföldi Róbert úr posztját, és válaszra késztet – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán válaszul Alföldi Róbert posztjára - írta a Magyar Nemzet

„Írása elején azzal igyekszik hitelesíteni későbbi sorait, hogy törekedett az október 23-i beszédeket objektíven nézni, félretenni indulatait. Hm. Megkérdőjelezhető egy szélsőségesen elfogult, ismert ellenzékitől, hiszi, aki hiszi, de menjünk tovább! Művész úr azt írja – csak objektíven –, hogy az egyik oldal, jelesül a Békemenet főszónokától azt hallja, hogy ő (személy szerint?) hazaáruló és háborúpárti, csak azért, mert nem ott menetelt. A hazaárulás pedig az, amiért a történelem során sokszor halál járt” – idézte a rendezőt Fidesz frakcióvezetője. Hozzátette:

csak objektíven mondom, hogy senki nem beszélt Alföldi Róbertről, a főszónok, Orbán Viktor pláne nem, halálról se,

de egy színpadi(as) embertől vegyük ezt az önzést nagyvonalúan az előadás részének, retorikai fordulatnak, melyben az egyén azonosítja magát a közösséggel.

Kocsis Máté szerint ez a kisebbik probléma. „A nagyobb az, hogy művész úr – tán hibát elkövetve – ideilleszti a háborúpártiság kérdését, amit szintén kikér magának, hangosan, ordítva, felháborodva.”

Szerinte azért vádolják (őt), mert az az egyetlen bűne, hogy nem a Fideszre szavaz

– mutatott rá a frakcióvezető. Azzal folytatta: „nem tudom, hogy ez egyáltalán bűne-e, azt meg pláne máshol fogják megítélni szerintem, hogy tényleg ez volt-e az egyetlen egész életében a művész úrnak, azt viszont tudom, hogy Magyarország politikai jövőjének választásakor, a hazánkra leselkedő háborús kockázatok mérlegelésekor ide nem illő csúsztatás, és a fentebb hangoztatott objektivitás minimumát hátrahagyó állásfoglalás a személyesre vett, morális fölényt építeni igyekvő leegyszerűsítés.”

A politika is művészet, mondják, de ha ez az előadás rosszul sikerül, nem csak a közönség veszik el, hanem egy nemzet jövője is. Más a tét, mint a színpadon

– hangsúlyozta. Úgy látja, „művész úr némi alkalmi népszerűségért úgy tesz, mintha nem értené a háborúpárti vitát. Nagyon is érti, de túllép rajta, terelőleg inkább magáról beszél.” Pedig a helyzet szerinte pofonegyszerű.

A jelenlegi kormány 2022 óta közismerten békepárti. Vállalt ezzel kapcsolatban minden vitát, brüsszeli megtorlást, vesszőfutást, büntetést.

„A teljes európai és amerikai politikai diskurzus nem Orbán Viktor és a Fidesz miatt hangos a háború kérdésétől, hanem azért, mert nem egységes az álláspont. Az unió vezetőinek döntő része nem abba fekteti megmaradt befolyását, hogy kikényszerítse a békét, hanem abba, hogy minél több pénzt, fegyvert, európai polgár adóját fektesse Oroszország legyőzésébe. Biztonsági és gazdasági kockázattal nem számolva, eszement módon, sőt reménytelenül. Ezt ők amúgy pro-ukrán álláspontnak hívják” – emlékeztetett Kocsis Máté.

