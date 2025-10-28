október 28., kedd

Pusztítás

Az ukrán fronton átlagosan négy órát élnek a katonák (videó)

Az ukrajnai háborús helyzet miatt egyre sürgetőbbé válik az ország védelmi képességeinek megerősítése. Ehhez azonban brutális eszközöket használ Zelenszkij elnök és köre: a nyílt utcáról, fényes nappal rabolják el az embereket, hogy aztán a frontra küldjék őket.

Az ukrán fronton átlagosan négy órát élnek a katonák (videó)

Az ukrán katonák nap mint nap szembesülnek a frontvonal kegyetlenségével: egyes statisztikák szerint átlagosan mindössze négy órát élnek meg a harcmezőn – írja a Magyar Nemzet. A háború pusztításként éri el őket, ahol a túlélés és a halál közötti határvonal veszélyesen vékony. Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója (HRMMU) augusztusban közzétette legfrissebb adatait: júliusban újabb hároméves csúcsot ért el az áldozatok száma Ukrajnában.

A kelet-ukrajnai Bahmut városa a legvéresebb harcok színhelye volt, ahol a háború leghosszabb ideig tartó csatája zajlott. Troy Offenbecker, nyugalmazott amerikai tengerészgyalogos, aki a Donbász régióban az ukrán erőkkel együtt harcolt, a helyszínt „húsdarálónak” nevezte  – írja Business Insider. Offenbecker az ABC News-nak nyilatkozva elmondta: 

A helyzet a fronton szörnyű, rengeteg az áldozat. Az ukrán katonák élettartama körülbelül négy óra

 – mutatott rá akkoriban. Offenbecker a Newsweek-nek elmondta, hogy Bahmutot a hátborzongató jelenetek miatt „húsdarálónak” nevezték.

Kupjanszk lassú pusztulása tükrözi az ukrán frontvonalon fekvő városok sorsát 

A kelet-ukrajnai városok, köztük Kupjanszk lassú pusztulása jól látható: több mint két évnyi támadás után a lakosság nagy része elhagyta a várost, a maradék katonák pedig egy „sehova sem vezető” háborúban ragadtak. Andrij Besedin, Kupjanszk polgármestere a Guardiannek nyilatkozva elmondta, hogy 

nincsenek sértetlen épületek, nincs gáz és áram, és a megmaradt lakosok száma mindössze körülbelül 600 fő az Oszkol folyó nyugati oldalán.

A frontvonalon a sebesültek evakuálására nincs megfelelő rendszer, a katonák sokszor rosszul képzettek a taktikai orvoslásban, és sérülések után gyakran segítség nélkül maradnak.

A háború során a frontvonalak borzalmai a civileket és a katonákat egyaránt sújtják, ahol a túlélés ritka kivétel, a halál mindennapi társ.

Az ukrán katonák számára a csatatér pusztulást jelent: minden percben veszélyben van az életük, és a túlélés egyre ritkábbá válik.

Mi történik az elesett ukrán katonák holttesteivel? 

A Magyar Nemzet több nemzetközi szereplőhöz fordult kérdéseivel az orosz–ukrán háború egyik legsúlyosabb, mégis méltatlanul elhallgatott emberi jogi kérdésében: mi történik az elesett ukrán katonák holttesteivel? Mindenki mélyen hallgat.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

