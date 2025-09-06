1 órája
Katonák és civilek tüntettek Kijevben Zelenszkij ellen
Több százan demostráltak az ukrán főváros Függetenség terén szeptember 5-én, hogy kifejezzék tiltakozásukat az új törvényjavaslatok ellen, amelyek szigorúbb büntetéseket vezetnének be a katonákkal szemben. „A szolgálat nem rabszolgaság” – skandálta a tömeg. Ez már a második tömeges tüntetés Zelenszkij törvénycsomagjai ellen. e tiltak
Fellázadtak az ukránok Zelenszkij ellen
Forrás: MTI/AP
Fotó: Efrem Lukackij
Ez már a második ilyen tüntetés az idei nyáron: júliusban tömegek vonultak utcára, miután a parlament sietve megszavazott – és Volodimir Zelenszkij elnök aláírt – egy törvénycsomagot, amely felszámolta az ország független korrupcióellenes intézményeit – emlékeztet a Magyar Nemzet.
A Kijevben pénteken lezajlott tiltakozás célkeresztjében két előterjesztés áll:
- a 13260-as számú törvényjavaslat, amelyet szeptember 4-én az ukrán parlament első olvasatban már megszavazott, visszaállítaná a katonák büntetőjogi felelősségét az illegális fegyverhasználatért;
- a 13452-es számú tervezet pedig szigorítaná a parancsmegtagadás következményeit.
– számolt be a The Kyiv Independent nyomán a lap.
A résztvevők transzparenseken üzenték:
„Az elnyomás nem fegyelem”, illetve „Meg kell védenünk azokat, akik minket védenek”. Követelték a két javaslat elutasítását, a szolgálati feltételek egyértelmű meghatározását, valamint egy katonai ombudsman kinevezését
– áll a cikkben, amely az Ukrajnában folyamatosan zajló kényszersorozásokra is felhívja a figyelmet.
