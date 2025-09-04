szeptember 4., csütörtök

Arculcsapás Zelenszkijnek: a lengyelek többsége ellenzi Ukrajna NATO-csatlakozását

Elkeserítő adat lehet Zelenszkijnek, hogy közel 53 százalékra nőtt azoknak a lengyel állampolgároknak a száma, akik ellenzik Ukrajna euroatlanti integrációjának támogatását – írja a Unianra hivatkozva a Magyar Nemzet. A lap arról is cikkez, hogy a volt lengyel elnök, Andrzej Duda elismerte, hogy Zelenszkij igyekezett belerángatni Lengyelországot a háborúba.

Arculcsapás Zelenszkijnek: a lengyelek többsége ellenzi Ukrajna NATO-csatlakozását

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Donald Tusk lengyel miniszterelnök kezet fog a megbeszélésüket követő sajtóértekezleten a varsói kormányfői hivatalban 2025. január 15-én

Forrás: MTI/EPA/PAP

Fotó: Pawel Supernak

Zelenszkij legnagyobb bánatára a lengyelek többsége ellenzi Ukrajna NATO-integrációját – hívja fel a figyelmet a lap. 

TUSK, Donald; MACRON, Emmanuel; MERZ, Friedrich; ZELENSZKIJ, Volodimir; STARMER, Keir
Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Tusk lengyel kormányfő és Keir Starmer brit miniszterelnök a sajtótájékoztatójuk végén az ukrajnai háborúról tartott csúcsértekezleten Kijevben 2025. május 10-én 
Fotó: Szerhij Dolzsenko / Forrás:  MTI/EPA

A megkérdezett lengyelek mindössze 33,5 százalék válaszolt igennel, 52,7 százalék ellenezte, további 13,8 százalék pedig bizonytalan azzal kapcsolatosan, hogy országuknak támogatnia kellene-e Ukrajna NATO-csatlakozását,.

A válaszadók véleménye főként politikai szimpátiájuktól függött.

A kormánypártok támogatóinak 59 százaléka adott igenlő választ, míg az ellenzéki Jog és Igazságosság, a jobboldali Konföderáció és a Razom pártot támogató szavazók 74 százaléka mondott nemet.

Ezenkívül az 50 év felettiek körében jelentősen magasabb azoknak az aránya, akik ellenzik Ukrajna NATO-csatlakozásának támogatását. 
A cikk rámutat, hogy az IBRiS által 2023 augusztusában végzett felmérésben még a válaszadók 47,7 százaléka egyetértett Ukrajna azonnali NATO-felvételével, és 40 százalékuk helyeselt volna egy ilyen döntést.

 

