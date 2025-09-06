1 órája
Folyamatos veszélyben a Barátság kőolajvezeték Zelenszkij miatt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kárpátalján, Ungváron egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A megbeszélés barátságos légkörben zajlott, de a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadások kapcsán komoly nézetkülönbségek mutatkoztak. Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna nem áll le az orosz energetikai létesítmények elleni válaszcsapásokkal.
Zelenszkij nem áll le a Barátság kőolajvezeték támadásával
Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna a jövőben sem hagy fel az orosz energetikai létesítmények elleni csapásokkal, annak ellenére, hogy a támadások a Barátság kőolajvezetéket is érintették, amelyen keresztül Szlovákia és Magyarország orosz kőolajhoz jut − írja a Magyar Nemzet.
Ukrajna válaszol Oroszország támadásaira az energialétesítményeink ellen, és ezt a jövőben is folytatni fogja
– hangsúlyozta az ukrán elnök az ungvári találkozón, ahol közösen beszélt a sajtónak Robert Ficóval.
Az ukrán elnök szavai megerősítették, hogy Kijev nem kíván változtatni eddigi stratégiáján, hiába kérték a szomszédos országok, köztük Szlovákia és Magyarország, hogy ne érjék támadások a Barátság kőolajvezetéket.
