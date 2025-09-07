1 órája
A polgármester eltűnése miatt tiltakoznak egy ukrán faluban (videó)
Bodnariv lakói szeptember 6-án tömeges tiltakozásba kezdtek, miután nyomtalanul eltűnt a falujuk vezetője. A tiltakozók szerint a kényszersorozás áldozata lett, ezért petícióban és útlezárással követelik a visszatérését.
Ukrán falu lázadt fel a kényszersorozás ellen
Forrás: Képernyőfotó
Az Origo cikke szerint szeptember 6-án Bodnariv ukrán faluban több mint száz helyi lakos tiltakozott a kényszersorozás ellen. A demonstrációt az váltotta ki, hogy a község vezetőjét, Oleg Drogomireckijt szeptember 3-án hajnalban, egy légiriadó idején, hivatalos értesítés nélkül vitték el ismeretlenek. A tiltakozók petíciót indítottak, és útlezárással követelték a polgármesterük visszahelyezését.
A közösség szerint Drogomireckij aktívan támogatta a helyi fejlesztéseket és a katonákat a fronton. A Kalus város polgármestere, Andrij Najda támogatásáról biztosította a lakókat, és ígéretet tett arra, hogy továbbítja kérésüket az Ivano-Frankivszki megyei vezetéshez.
