Tíz éve gyűjtik a tapasztalatokat, így kezelte Ausztria és Németország a migrációt

Ausztria és Németország tapasztalata jól mutatja, hogy a migráció kezelése nem csupán határvédelmi, hanem gazdasági, társadalmi és politikai kihívás is. A 2015-ös európai migrációs válság óta Németország és Ausztria a kontinens két legfontosabb befogadó országa közé tartozik. Bár mindkét állam kulcsszerepet játszott a migránsok ellátásában és integrációjában, politikájuk, jogi megoldásaik és társadalmi hozzáállásuk számos ponton eltér – közölte a Magyar Nemzet.

Fotó: MTI/EPA/BELTA/Leanyid Scseglov

A modern európai politika egyik legemblematikusabb kijelentésévé vált 2015 nyarán Angela Merkel egyetlen mondata: „Wir schaffen das” („Meg tudjuk csinálni”). Az akkori német kancellár ezzel a kijelentéssel fejezte ki a bizalmát abban, hogy Németország képes megbirkózni a menekültválság példátlan kihívásával. A döntés, hogy nem zárják le a határokat és lehetővé teszik a menedékkérelmek benyújtását, történelmi fordulatot jelentett.

Csak 2015-ben mintegy 476 ezer menedékkérelmet regisztráltak Németországban, többségük szíriai, iraki és afgán állampolgár volt.

Az elmúlt évek történései, terrortámadásai azonban arra emlékeztetnek, a németek nem tudták megcsinálni.

A modellek különböznek, a tanulság közös

Németországnak és Ausztriának 2015-ben hasonló volt a kiindulópontjuk, de a migrációs politikájuk gyorsan eltérő irányt vett. Merkel Németországa a migránsok befogadását választotta, a határokat nyitva hagyta, majd 2016-tól fokozatos szigorítással – megállapodás az EU és Törökország között, gyorsított eljárások, határőrizet – igyekezett szabályozni az érkezéseket. Ausztria ezzel szemben már 2016-ban felső korlátot vezetett be, megerősítette a határvédelmet és szigorúbb családegyesítési szabályokat alkalmazott, majd Sebastian Kurz kormánya a „rend és korlátozás” politikáját tette alapelvvé.

Míg Berlin a humanitárius kötelezettségvállalást igyekezett összeegyeztetni az integrációval, Bécs a visszatoloncolások, a határkerítések és az új, elutasítást könnyítő menedékjogi törvények felé mozdult el.

A német és az osztrák modell különbségeiről, részleteiről és eredményeikről bővebben olvashatnak a Magyar Nemzet cikkében.