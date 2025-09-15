szeptember 15., hétfő

Apad a Tisza népszerűsége

2 órája

A magyarok nagy többsége elutasítja a Tisza Párt megszorító terveit

Címkék#Tisza Párt#Tarr Zoltán#Manfred Weber#Magyar Péter#Európai Bizottság

Egy friss kutatás szerint a lakosság kétharmada nem támogatja a Tisza Párt gazdasági elképzeléseit, amelyek adóemeléseket, családi kedvezmények megszüntetését és az orosz energiahordozókról való leválást tartalmazzák. A kiszivárgott információk szerint a párt vezetése szándékosan hallgatja el a választók elől ezeket a terveket, hogy ne veszítsen támogatást.

MW
A Tisza Párt alávetné az országot Brüsszel követeléseinek

Fotó: MTI/Purger Tamás

Egyre több jel mutat arra, hogy a Tisza Párt széles körű megszorításokra készülne kormányra kerülése esetén – derül ki a Magyar Nemzet beszámolójából. A Századvég legújabb felmérése alapján azonban a magyar társadalom döntő többsége nem kér ezekből a tervekből.

Magyar Péterék eltörölnék a családi adókedvezményeket, valamint a fiatalokat és édesanyákat támogató adócsökkentéseket is. Fotó: Mirkó István / Forrás: Magyar Nemzet

A napvilágra került dokumentumok és hangfelvételek szerint a párt vezetése többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, amely csak havi bruttó 416 ezer forintig tartaná meg a jelenlegi 15 százalékos kulcsot, afölött viszont 22 és 33 százalékos adósávokat alkalmazna. Ez azt jelentené, hogy a munkavállalók háromnegyede rosszabbul járna, hiszen még az átlagbér alatt keresők jelentős részének is csökkenne a nettó fizetése.

További megszorításként a Tisza Párt eltörölné a családi adókedvezményeket, valamint a fiatalokat és édesanyákat támogató adócsökkentéseket is. Ez több százezer magyar háztartás helyzetét rontaná jelentősen. Egy etyeki rendezvényen a párt alelnöke, Tarr Zoltán maga is utalt arra: az adóemelésről nem szabad nyíltan beszélni a kampányban, mert az választási vereséget hozna. „Előbb meg kell nyerni a választást, utána mindent lehet” – fogalmazott.

A párt energiapolitikai elképzelései szintén heves ellenállást váltanak ki. Magyar Péter augusztus 20-án bejelentette, hogy kormányra kerülve leválasztaná Magyarországot az orosz energiahordozókról, ezzel teljesítve Brüsszel egyik legfontosabb elvárását. Bár a politikus szerint ez nagyobb függetlenséget hozna, szakértők szerint az intézkedés súlyos következményekkel járna: romlana az ellátásbiztonság, és drasztikusan nőnének az árak.

A Századvég számításai alapján az orosz energiahordozók betiltása a lakossági rezsiköltségeket a jelenlegi három és félszeresére emelné. Ez egy átlagos háztartás esetében évi 510 ezer forintos pluszterhet jelentene, miközben az üzemanyagárak ezer forint fölé is emelkedhetnének.

A kutatás szerint a magyarok körében a Tisza Párt valamennyi gazdasági elképzelése rendkívül népszerűtlen. Tíz válaszadóból heten ellenzik a többkulcsos adórendszert és a családi kedvezmények megszüntetését, míg a fiatalokat és édesanyákat érintő adókedvezmények eltörlését 65–68 százalék utasítja el. Az orosz energiahordozók tiltása szintén kétharmados ellenállásba ütközik.

Mindez arra utal, hogy a Tisza Párt gazdasági programja erősen szembemegy a magyar társadalom többségének elvárásaival, ezért a vezetés igyekszik a választásokig homályban tartani a konkrét terveket.

A Tisza Párt további adóintézkedési terveiról IDE KATTINTVA a Magyar Nemzeten olvashat tovább.

