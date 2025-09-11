Tisza-adó: a magyar háztartások belerokkannának Magyar Péterék rezsiprogramjába

Több mint egymillió háztartás nem tudná kifizetni a rezsiszámlát, a Tisza Párt rezsiprogramjának bevezetése esetén – állítja a Századvég legújabb elemzése. Kiemelték, Magyar Péter kettős nyomás alá helyezné a háztartásokat.

Egyfelől kiderült, hogy a Tisza drasztikus adóemelési terve a hazai munkavállalók nagyobb részének csökkentené a rendelkezésre álló jövedelmét. Másfelől a párt hivatalos programjának részévé tette az orosz energiahordozók tiltására vonatkozó brüsszeli törekvést, ami literenként ezer forint fölötti üzemanyagárakat és a jelenleginél három és félszer magasabb rezsidíjakat eredményezne, így drasztikusan megemelkednének a családok költségei

– írja a Századvég.

A konjunktúrakutató szerint a Tisza Párt a kettős szorítást igyekszik elfedni: a Tisza alelnöke egy fórumon elmondta, hogy a választások előtt nem szabad megszorításokról beszélni – mert ha mindent elmondana, akkor megbuknának – viszont ha nyernek, utána „mindent lehet”. A párt tanácsadója pedig egy másik alkalommal arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés megkérdőjelezését egyelőre nem javasolja, mert az „meleg dolog”, de egy idő után elő lehetne venni.

Az alacsony jövedelműeknek jobban fájna Magyar Péter energiaprogramja

Egy háztartás energiaigényét elsősorban nem a jövedelme határozza meg, hanem olyan tényezők, mint a lakóingatlan mérete, a háztartásban élők száma, a berendezések mennyisége vagy az eszközök hatékonysága. Az összefüggést a magyar adatok is alátámasztják: hazánkban a különböző kereseti csoportok átlagos rezsiköltségiben kis eltérés tapasztalható.

A legnagyobb kiadásai a legalacsonyabb jövedelmi ötödnek vannak (évente 209 ezer forint) a legkisebb kiadásai pedig a legtehetősebb ötödnek (192 ezer forint). A kettő közötti különbség 17 ezer forint.

A Tisza Párt energiaprogramja drasztikusan megemelné az áram- és gázárakat, ami az egyes jövedelmi kategóriák közötti különbségeket is felnagyítaná. Magyar Péter intézkedése a legtehetősebbeknek fájna legkevésbé, itt a költségnövekmény évi 495 ezer forint lenne, 45 ezer forinttal kevesebb, mint a legrosszabbul járó, legalacsonyabb jövedelmi kategóriában, amelyben az áram- és gázszámlák 540 ezer forinttal emelkednének. Ilyen mértékű többletterhet a társadalom széles rétegei nem tudnának kigazdálkodni.

A teljes cikket itt olvashatja el.