Tarr Zoltánnal a gyurcsányi útra lépett a Tisza Párt

Csak az időzítésben van különbség Gyurcsány Ferenc őszödi és Tarr Zoltán etyeki beszéde között, hiszen amíg a bukott miniszterelnök visszamenőlegesen ismerte be, hogy a kampányban megtévesztették a választókat, addig a Tisza Párt még a választások előtt – mutatott rá Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai-elemzési igazgatója, akit a Magyar Nemzet az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének évfordulója alkalmából kérdezett.

Az elemző hangsúlyozta, az őszödi beszéd a hazugságok beismerésével olyan társadalmi felháborodást váltott ki, amelyet az akkori kormánypártok nem tudtak kezelni. Ahogyan a bukott kormányfő szóhasználatában az országról, a kormányzásról és a választókkal való bánásmódról beszélt, az önmagában vérlázító volt. Azt bizonyította be, hogy lenézik az embereket, butának, egyszerűnek tartják őket, akikkel mindent meg lehet csinálni.

Most Tarr Zoltán esetében sem menthető a helyzet, mert ugyanazt mondta el, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban, és mivel a baloldali sajtó nem tudja mentegetni, inkább elhallgatja. Ezzel a választókat ismételten hülyének nézik, azt feltételezve, hogy nem látnak át a szitán és mindent megtehetnek velük. Valójában viszont az történt, hogy Tarr Zoltán beszámolt Magyar Péter és pártja jövőbeli cselekvési terveiről és hozzáállásáról az etyeki beszédében

– világított rá Boros Bánk Levente.

Szerinte a ma 19 évvel ezelőtt nyilvánosságra került őszödi beszéd viszonyítási alap, mert méltán nevezhető a magyar politikatörténet legnagyobb politikai botrányának. Bár már egyre kevesebben emlékeznek rá, egy olyan fordulópont volt, ami rányomta a bélyegét Gyurcsány Ferenc személyére és a balliberálisok kormányzási módszereire. A beszéd nyilvánosságra kerülése annak lett a megerősítése, amit az emberek a saját szemükkel láthattak és gondolhattak, miután 2006-ban újraválasztották az MSZP–SZDSZ-koalíciót. Azelőtt a balliberális kormány tagadta, hogy bármilyen megszorításra készült volna, ám ennek az ellenkezőjét tették, ami nyárra már mindenkinek világossá vált, hiszen az emberek a saját bőrükön tapasztalták – idézte fel az igazgató.