3 órája
Kiszivárgott hangfelvétel: a Tisza Párt a brüsszeli döntéseket támogatná
Újabb, egy budapesti zártkörű rendezvényen készült hanganyag került a Magyar Nemzet birtokába. A felvételen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy kormányra kerülve nem kritizálnáK Brüsszelt, hanem minden európai uniós parancsot végrehajtanának.
Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője felszólal az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) ülésén Brüsszelben 2024. december 3-án
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
A Tisza Párt kormányzati pozícióban nem kritizálná Brüsszelt, hanem az európai egységet erősítenék – lényegében ezt fogalmazta meg Magyar Péter alelnöke, Tarr Zoltán azon a belső pártrendezvényen, amelyről újabb hangfelvétel került a Magyar Nemzet birtokába.
Tarr Zoltán egy hosszú monológban azt fejtegette, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői az uniós döntések részesei szeretnének lenni, és már most kiválóan együttműködnek az Európai Bizottsággal olyan kérdésekről, amelyek Magyarországot érintik.
Úgyhogy én nem szégyellem azt és nem érzem, hogy ebben bátortalannak kell lennünk. Az ország érdekét azt szolgálja, hogy ha egy erős Európában van, és az erős Európa úgy lesz, hogyha részesei vagyunk. Az nem cél, és mi azért vagyunk az Európai Parlamentben, mert szeretnénk a döntések részesei lenni. Ugye van egy ilyen mondás, ha nem az asztalnál ülsz, akkor az étlapon vagy. Mi az asztalnál szeretnénk ülni, szeretnénk ott lenni, amikor döntések születnek, szeretnénk ott lenni és ezeket a döntéseket befolyásolni. Magyarország nem egy nagy ország, nem egy kifejezetten erős ország, de ettől, hogy saját magát kizárja ezekből a megbeszélésekből, még annál is gyengébbé válik, mint amilyen igaziból, mert egyébként egy erős és normális ország lehetnénk, akik az összefogást tudnánk munkálni Európában és nem kívülről kritizálnánk, hanem tényleges módon hozzájárulva vennénk részt a közös gondolatok megformálásában
– idézte Tarr szavait a lap, megjegyezve, hogy a tiszás alelnök Magyarország kicsinységét igyekszik hangsúlyozni, ami a régi baloldali szemléletére, az MSZP által hangoztatott „merjünk kicsik lenni!” kijelentésre emlékeztet.
A tiszások újabb kivégzésekre buzdítanak, ezúttal Márki-Zay vezérletével
Rámutatnak, hogy a szövegrész
világossá teszi a Tisza Párt külpolitikájának lényegét, ugyanis az alelnök leplezetlenül kimondta, hogy a magyar érdekek hangsúlyos képviselete helyett a közös brüsszeli döntéseket támogatnák.
Tarr Zoltán a továbbiakban azt is elárulta, hogy
már jelenleg is konzultálnak az európai döntéshozókkal a Magyarországot érintő ügyekben, de a lehetőségeik korlátozottak. Ugyanakkor nem hagy kétséget afelől, hogy amint megszerzik a kormányzati hatalmat, minden brüsszeli elvárást és utasítást végrehajtanak.
A cikk a korábban nyilvánosságra került hangfelvételeket, közte az eltitkolt Tisza-programmal kapcsolatost is felidézi – erről ide kattintva olvashatja el a részleteket.