Szijjártó Péter a CNN-nek: a nyugat-európai országok képmutatóak (videó)
„Magyarország részesedése a teljes orosz kőolajexportból 2,2 százalék, ami azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot más vásárolja meg, ami rávilágít a nyugat-európai országok képmutatására is” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint szerdán New Yorkban, írja az MTI.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal az ENSZ közgyűlésének általános vitáján New Yorkban 2025. szeptember 24-én
Szijjártó Péter a CNN-nek adott interjújában igen képmutatónak nevezte a nyugat-európai országokat, amiért azt állítják, hogy leállították az orosz kőolaj importját, miközben továbbra is ezt teszik, csak nem közvetlenül, hanem titokban.
Majd arról számolt be, hogy
Magyarország tengerparttal nem rendelkező országként nagyban függ az orosz energiahordozóktól, ugyanis a másik, Horvátországból érkező kőolajvezeték egyelőre nem képes hazánk és a szomszédos Szlovákia teljes ellátására.
Szijjártó Péter a műsorvezető kérdésére válaszolva elmondta, nem lepte meg, hogy Donald Trump további lépéseket vár Európától az ukrajnai háború ügyében, hiszen az amerikai elnök épp azzal nyerte meg a választást, hogy hazája érdekeit fogja előtérbe helyezni.
Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is megbízható szövetséges és egyben a NATO vezető ereje. „Trump elnök elvárása, hogy az európaiak tegyenek többet, véleményem szerint teljesen érthető az ő szemszögéből” – fogalmazott.
Továbbá elfogadhatatlannak nevezte a NATO-tagállamok légterének Oroszország általi megsértését, s arra figyelmeztetett, hogy minden ilyen esemény fokozza az eszkaláció kockázatát, ami Közép-Európa szempontjából különösen veszélyes.
Ezért is mondjuk azt, hogy az egyetlen megoldás a konfliktus lezárása, mert amíg ez nem történik meg, addig minden egyes nappal fennáll az eszkaláció kockázata. És amit mindenképpen el kell kerülnünk, az a közvetlen konfrontáció a NATO-tagállamok és Oroszország között
– emelte ki.
Noha úgy vélte, hogy a behatoló orosz repülőgépek lelövése tragédiához vezethet, megismételte, hogy elfogadhatatlan egy NATO-tag légterének megsértése, ami válaszlépéseket vonhat maga után, és ezért jobb, ha erre egyáltalán nem kerül sor.
A miniszter végül védelmébe vette a demokrácia magyarországi helyzetét, és aláhúzta, hogy a kormány azért van immár tizenöt éve hatalmon, mert az emberek elégedettek a munkájával.
Leszögezte, hogy a magyar egy szabadságszerető nemzet, így ha bármilyen vezetés korlátozná a szabadságjogokat, akkor annak a pártnak és annak a kormánynak hamar vége lenne.