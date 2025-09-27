Szijjártó Péter: Magyarország szuverén ország, a kormány szuverén politikát folytat

Magyarország szuverén ország, a kormány szuverén politikát folytat – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombat reggel a Facebook oldalán.

Azt tesszük, ami a nemzet érdeke: megvédjük a magyarok biztonságát és kimaradunk a szomszédunkban zajló háborúból – írta a tárcavezető Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en közzétett üzenetére reagálva.

Az ukrán külügyminiszter csalódottságát ugyanakkor megértem: eddig sem tudtak minket beleprovokálni a háborújukba, s akármekkora bárdolatlanságokat is ír le, ez a jövőben sem fog sikerülni

– fogalmazott bejegyzésében Szijjártó Péter.