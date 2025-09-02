4 órája
Eszkalálódnak a kormányellenes tüntetések Szerbiában
Szerbiában hónapok óta tartanak a kormányellenes megmozdulások, amelyek ugyan egy újvidéki vasútállomási baleset nyomán kezdődtek, de hamar kiderült: jóval mélyebb politikai feszültségekről van szó. Alekszandar Vucsics államfő szerint külföldi erők próbálnak beleszólni a szerb belpolitikába, míg egy, a Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértő úgy látja: a tiltakozások időközben új célt kaptak, és egyre inkább eszkalálódnak.
Fényfáklyát fog egy tüntető egy újabb kormányellenes tiltakozáson Belgrádban 2025. augusztus 14-én
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Andrej Cukic
Szerbiában hónapok óta zajlanak a kormányellenes tüntetések, amelyek látszólag az újvidéki vasúti baleset miatt indultak, valójában azonban hamar világossá vált: a háttérben a belgrádi vezetés megbuktatására irányuló kísérlet áll. Alekszandar Vucsics elnök nyíltan kimondta: külföldi erők próbálják befolyásolni a szerb belpolitikát − emlékeztet a Magyar Nemzet.
A novemberben kezdődött demonstrációk kezdetben a felelősök felelősségre vonásáért és oktatásért és hasonló célokért ment, és ahogy alakult át, egyre jobban eszkalálódott a feszültség is
– mondta el lapnak Viola Cintia, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
Vucsics bejelentette, hogy Szerbia még évekig nem mondana le az orosz gázról
A szakértő hozzátette:
Most már azt látjuk, hogy erőszakos események is történtek és eszkalálódik a tüntetési hullám. Kora nyáron már előre hozott választásokat követeltek a tüntetők. Az elmúlt években is több hasonló országos tüntetéshullám volt az országban, például a koronavírus-járvány és a lítiumbánya megnyitása kapcsán, de meglepő, hogy ez a mostani nyáron sem ült el, sőt polgári elégedetlenségi mozgalmat hirdettek a tüntetők.
