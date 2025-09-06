szeptember 6., szombat

Az anyák adómentessége is Magyar Péter tanácsadójának a célkeresztjébe került

Az egykori balos jegybankelnök, a Bokros-csomag egyik végrehajtója, Surányi György arról beszélt, hogy fenntarthatatlan a gyermekek után járó adókedvezmény. Magyar Péter újdonsült tanácsadója az édesanyák adókedvezményét is eltörölné.

Magyar Péter tanácsadója, Suráni György az anyák adómentességét is eltörölné

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

„Attól, hogy a kismamák… az édesanyák adóvisszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk. Tehát romlani fog a nettó export. Úgyhogy amennyivel nő a gazdaság a fogyasztás élénkülése miatt, annak egy jelentős részét erodálja, elviszi a nettó export romlása” – idézte a Magyar Nemzet Surányi György egy rákosmentei fórumon elhangzott kijelentését. 

Magyar Péter újdonsült tanácsadója arról beszélt, a gyermekek után járó adókedvezményen változtatni kell

A lap által szemlézett Ellenpont cikke szerint a  Gyurcsány–Bajnai-korszak jegybankelnöke okfejtését úgy folytatta, hogy 

„úgyhogy ezen az ágon nem lehet igazán gyors növekedést elérni, ha viszont ezt sem csinálja a kormány, akkor az organikus növekedésünk az nagyjából ilyen egy százalék körüli évente ebben a szerkezetben. Nyilván az a cél, vagy az a feladat, hogyha majd lesz egy új kormány, akkor azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a változtatásához.”

Az oknyomozó portál azt is felidézte, hogy Surányi György az előadásában arról is beszélt, hogy a rezsicsökkentést „előbb-utóbb” meg szeretné kérdőjelezni, hozzátéve, hogy az egy „egészen durva dolog”.

A teljes cikket ITT tudja elolvasni

