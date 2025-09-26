szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Fegyverbotrány

3 órája

Megint feljelentették Ruszin-Szendi Romuluszt

Magyar Péter bizalmasa Ferencvárosban is fegyverrel mehetett az emberek közé.

Megint feljelentették Ruszin-Szendi Romuluszt

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakpolitikusa

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Újra feljelentette Budai Gyula Ruszin-Szendi Romuluszt, miután kiderült, hogy egy ferencvárosi tiszás fórumon is fegyver lehetett a volt vezérkari főnöknél – értesült a Magyar Nemzet. Mindezt fényképek bizonyítják. A miniszteri biztos feljelentésében az áll, hogy

Ruszin-Szendi ezzel megsértette a békés gyülekezéshez való jogot.

A lap cikke szerint ez már a harmadik napvilágra került eset, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője fegyverrel mehetett az emberek közé. Érdemes felidézni, hogy

a korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna.

További részletekért kattintson.

 

