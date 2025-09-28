szeptember 28., vasárnap

Interjú

1 órája

Rogán Antal elárulta, miben hibáztak (videó)

Rogán Antal volt a vendége a Mandiner Lentulai podcastjának. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szót ejtett arról, hogy az adóemeléstől a többkulcsos adón át a vagyonadóig mindent be fog vezetni a Tisza, amit a széles középosztály fog megfizetni.

– Egy kampány a választás napján ér véget, este. Ilyenkor legördül az ember szívéről egy kő. Aztán másnap reggel folytatjuk a munkát – fogalmazott Rogán Antal a Mandiner Hotel Lentulai című podcastjának adott interjúban még a 2022-es választás estéje kapcsán - írta meg a Magyar Nemzet.

 A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter Lentulai Krisztián felvetésére elárulta azt is, hogy hogy Magyar Péter akkor még örömtáncot lejtett a Fidesz választási győzelme után, de a miniszter korábban távozott akkor az eredményváróról, mert a legnagyobb fiát kellett felkutatnia az éjszakában.

Magyar Péter kapcsán Rogán Antal megjegyezte, hogy egy amerikai közvélemény-kutatás szerint túl forrófejű, túl baloldali és túl kockázatosnak tartják az emberek. A forrófejűség az egyénisége egyik lényeges összetevője.

– Ő maga is elmondta, hogy Demszky Gábor portréja lógott a falán, és érte rajongott fiatalon – jegyezte meg a Tisza vezére kapcsán, majd kiemelte, hogy Demszkynél kevés rosszabb politikusegyéniséget ismert meg.

 A korábbi főpolgármesterrel Rogán még V. kerületi polgármesterként dolgozott együtt. – Aki érte rajong, az ő maga is ilyen – tette hozzá. Kiemelte, hogy az adóemeléstől a többkulcsos adón át a vagyonadóig mindent be fog vezetni a Tisza, amit a széles középosztály fog megfizetni. 

A miniszter szerint nincs olyan, hogy valaki túl hosszú ideig kormányoz. Úgy véli, hogy a stabilitás egy ország életében kiszámítható jövőt garantál. Példaként hozta a fix 3 százalékos hitelt, amit most is szidnak a baloldali közgazdászok.

Véleménye szerint a választók több mindent mérlegelnek a választások során. Megemlítette, hogy 

2002-ben hibáztak, hogy nem mondták el, mit kockáztatnak az emberek, ha a baloldalt és Medgyessy Pétert választják, de ezt a hibát többször nem fogják elkövetni. 

– Szembesítésre szükség van, el kell mondani, hogy kik az ellenfeleink és mit csinálnak – tette hozzá.

A miniszter szerint vannak olyan politikusok, akiknek a hatalom azért kell, hogy valamit megvalósítsanak. Ezek sokszor jobboldali, kereszténydemokrata politikusok, akik nemzetben gondolkodnak. Hozzátette: van a baloldali gondolkodásmód, akiknek azért kell a hatalom, hogy átformálják a társadalmat.

A teljes cikkért kattintson.

 

