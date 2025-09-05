1 órája
A rezsicsökkentés eltörlését szorgalmazta Magyar Péter tanácsadója
Surányi György volt jegybankelnök, aki aktívan részt vett a Bokros-csomag végrehajtásában is, a rákosmenti Tisza-fórumon beszélt az általa „meleg dolognak” nevezett témáról. Magyar Péter tanácsadója szerint a rezsicsökkentést el kell törölni.
Magyar Péter tanácsadója eltörölné a rezsicsökkentést
A kétszeres volt jegybankelnök, az MSZP–SZDSZ-kormányok munkásságát is tevékenyen támogató Surányi György mostanában Magyar Péter tanácsadói között tűnt fel. A Rákosmenti Tisza Szigeteknél lépett fel 2025 júliusában egy csaknem két és fél órás előadással, ahol hosszan válaszolt a jelenlévők kérdéseire is. Itt ismerte el, hogy a Tisza Párt tanácsadója, rendszeresen beszél a vezetőkkel, így Magyar Péterrel is – írja az oknyomozó portál, az Ellenpont, amelynek újabb leleplező cikkét a Magyar Nemzet szemlézte.
Magyar Péter és a Tisza Párt „szakmányban árulják el hazájukat”
Surányi az előadás egy pontján arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést el kell törölni. Ő maga is tudja, hogy ez veszélyes – ahogy fogalmazott, „meleg dolog” –, ezért nem tanácsolja, hogy ezzel kezdjék, de egy idő után el kell törölni.
…beszéltem a rezsicsökkentésnél is, ugyanez a helyzet. Hogy tehát a rezsinek is neki kell... Az egy meleg dolog, tehát azt nem javasolnám egyetlen kormánynak se, hogy azzal kezdje. De ott is azt kell mondanom, hogy előbb-utóbb azt is (…) lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést
– idézte Surányi szavait a lap.
