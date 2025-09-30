szeptember 30., kedd

Mária Valéria híd

Orbán Viktor reagált Robert Fico kijelentésére (videó)

A kormányfő a közösségi oldalán tett közzé videót. A két nem alkotmányba foglalt egyenlősége és a köztük köttetett házasság védelme kapcsán fogalmazott meg gondolatokat Robert Fico, amelyre Orbán Viktor is reagált beszédében a Mária Valéria hídnál annak 130. születésnapjának ünnepén.

Orbán Viktor reagált Robert Fico kijelentésére (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök (első sor, j3) és Robert Fico szlovák kormányfő (első sor, b3) az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hídon az átadása 130. évfordulóján rendezett ünnepségen 2025. szeptember 28-án

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Benko Vivien Cher

„Ez nem jobboldali vagy baloldali, liberális vagy konzervatív, de sikerült elérnünk, hogy az alkotmányba bekerült az, hogy a házasság egy férfi és egy nő összeköttetése. Az alkotmányba sikerült azt is lefektetnünk, hogy csak két nemet ismerünk, férfi és női nemet” – idézte a Magyar Nemzet Robert Fico beszédének részletét, amely  a Mária Valéria hídnál hangzott el, ahol Orbán Viktorral közösen mondott beszédet a híd 130. születésnapját ünnepelve.

Azt is beleírták az alkotmányba, hogy a férfi és a nő egyenrangúak

– reagált beszédében Orbán Viktor. 

„Ehhez is gratulálok.”

Tudod, Robert, itt, Magyarországon mi, férfiak már régóta küzdünk ezért

tette hozzá a miniszterelnök.

A Mária Valéria hidat ünneplő miniszterelnöki beszédekről a Magyar Nemzet tudósítását ITT olvashatja el. 

 

