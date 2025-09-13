3 órája
Orbán Viktor: a tiszás haditerv befuccsolt
Bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán szombaton reggel a kormányfő. „A tiszás haditerv – »nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk« – befuccsolt. Hiába a titkolózás, a szájkosár és a bujkálás, a rendszer szivárog” – írta Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Árad a Tisza-adó. A tiszás haditerv – »nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk« – befuccsolt. Hiába a titkolózás, a szájkosár és a bujkálás, a rendszer szivárog
– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Aki azt gondolja, hogy a háttérben dolgozó programírók munkáját el lehet titkolni, az nem ismeri Magyarországot. Itt mindig minden kiderül. A magyar politikában csak nyílt lapokkal lehet játszani, ahogy mi tesszük. Azt csináljuk, amit mondunk, és amit mondunk, azt megcsináljuk
– mutatott rá a miniszterelnök.
Orbán Viktor: a Tisza Pártot Brüsszelből zsarolják, irányítják (videó)
A kormányfő emlékeztetett a kormányintézkedéskre: adómentessé tették a csedet és gyedet, eltörlik a három, majd a kétgyermekes anyák jövedelemadóját, a családi adókedvezményt megduplázzák, „a fiatalokat pedig hozzásegítjük az első saját otthonukhoz”.
Ezek a komoly dolgok. Ez a kormányképesség. Őszinte, egyenes beszéd.
– hangsúlyozta.
Minden más csak kukorékolás. Kíváncsian várjuk, mi jön még!
– zárta bejegyzését Orbán Viktor.