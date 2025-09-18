Orbán Viktor: pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: „Pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha.” A miniszterelnök bejelentette: indítják a legújabb nemzeti konzultációt, ezúttal adókérdésekről. „Az ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a Tisza-partig. Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek. Érzik, hogy bajban vannak” – hangsúlyozta a kormányfő, amiről a Magyar Nemzet is beszámolt.

„Mert mi végre szoktunk nemzeti konzultációt indítani?” – tette fel a kérdést. Majd rámutatott: azért indították a nemzeti konzultációt, mert létre akartak hozni egymillió munkahelyet.

Az ellenfeleik azt mondták, ez hülyeség és lehetetlen. Az emberek velük voltak, ezt a konzultáción el is mondták. Ők pedig megcsinálták.

„Most azért indítunk nemzeti konzultációt, mert családbarát adóforradalmat indítunk. Adómentes csed és gyed, szja-mentesség a három-, majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény” – hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: az ellenfeleik megint egy másik úton járnak. Emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, elvennék a családi kedvezményeket. Ráadásul mindezt titkolják. Ez a Tisza-adó.