Polgári Piknik
55 perce
Orbán Viktor: Kötcse 2025–az igazi!
Fotókat osztott meg közösségi oldalán a magyar miniszterelnök.
Forrás: Facebook / Orbán Viktor hivatalos oldala
Az elmúlt hétvégén Kötcsén tartották az idei polgári Pikniket, amelyen Orbán Viktor is felszólalt. A miniszterelnök most fotókat osztott meg az eseményről közösségi oldalán.
